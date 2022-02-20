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Politika

İmzalar atıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kongo'da önemli mesaj

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'FETÖ terör örgütüyle mücadelemizde desteğini esirgemeyen Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarına teşekkür ediyorum. Biz de terörle mücadelesinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin yanında olmayı sürdürüyoruz.' dedi.

20 Şubat 2022 Pazar 20:25 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 21:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ile ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu son 6 ayda 3. bir araya gelişimiz. Ziyaretimin ikili ilişkimizdeki ivmeyi daha da artıracağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanını, gösterdiği başarıdan dolayı huzurlarınızda tebrik ediyorum. Türkiye-Afrika ortaklık zirvesinde kabul ettiğimiz bildiri, eylem planıyla 2022-2026 döneminde ikili ilişkiler bakımından bir yol haritası belirledik. Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi bu çerçevede samimiyet, kardeşlik temelinde geliştirmeye devam edeceğiz.

Bugün yaptığımız görüşmelerde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ayrıntılı bir şekilde gözden geçirdik. İkili işbirliğimizi geliştirme yönündeki irademizi karşılıklı olarak bir kez daha teyit ettik. Güvenlik ve terörle mücadele karşısındaki dayanışmamızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

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