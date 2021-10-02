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Politika

İmzalar atıldı! Türkiye ile iş birliği yapacaklar

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Irak'ın barış ve istikrarı konusunda atılan adımları desteklediklerini bildirdi. Irak ile birçok alanda iyi ilişkilerin geliştiğini ifade eden Demir, 'Savunma sanayisi alanı da bunlardan birisi olacak. Irak'ta barış ve istikrar alanında atılan adımlara destek olacağız. Burada yaptığımız görüşmeler uzun vadede iş birliği ve çeşitli alanlarda ortak çalışmalara vesile olacaktır.' dedi.

AA2 Ekim 2021 Cumartesi 15:56 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 15:56
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Demir, Irak'ın başkenti Bağdat'ta yaptığı temaslar sonrası Irak Savunma Sanayisi Başkanı Muhammed Derraci ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Irak ile birçok alanda iyi ilişkilerin geliştiğini ifade eden Demir, "Savunma sanayisi alanı da bunlardan birisi olacak. Irak'ta barış ve istikrar alanında atılan adımlara destek olacağız. Burada yaptığımız görüşmeler uzun vadede iş birliği ve çeşitli alanlarda ortak çalışmalara vesile olacaktır." dedi.

Muhammed Derraci de iki ülke arasındaki ilişkilerin köklü geçmişe dayandığını belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye'den Irak'a teknoloji aktarımı konusunda anlaştık. Irak ve Türkiye arasında ortak askeri sanayi konusunda Türk tarafından büyük bir anlayış gördük. Irak'ta hafif silah ve mühimmat ile uçak takip sistemleri üretimi yapılacak. Güçlerimizin sınır ve terör operasyonlarını izlemek için güvenlik takip balonları üretimi için de ortak mutabakat zaptı imzalandı."

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