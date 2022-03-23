İnce: 'Atatürk demeyeyim bu kızar', 'PKK demeyeyim, o kızar'... Bunlar 6 aya dağılır

DHA 23 Mart 2022 Çarşamba 10:05 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 10:05

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin il binasının açılışına katılmak üzere Manisa'ya geldi. Açılış öncesi Şehzadeler ilçesindeki Manisa Öğretmenevi'nde basın toplantısı düzenleyen İnce, 6 muhalefet partisi liderinin çalışma yemeğinde bir araya gelmesine ilişkin konuştu.



İnce, "6 muhalefet partisi bir masa etrafında toplandı. Bir mutabakat metni imzaladılar. O 6 partiden birinin genel başkanı, geçen gün bir açıklama yaptı. Ergenekon-Balyoz kumpas davalarını yeniden açacakmış yani Silivri zindanlarında insanlara işkenceleri yarım bırakmışlar demek ki mantık bu. Benim vicdanım el vermez. Silivri mahkemelerinde direten bir milletvekili olarak ben bunu kabul etmiyorum. Yarbay Ali Tatar, onuruna yediremedi intihar etti. 'Onu yeniden yargılayacağım' diyenle masaya oturanlar, o kana ortak olur. Biz buna ortak olmayız, olmayacağız da. 'Niye orada yoksun?' diyenler, kimlerle beraber oturmuşlar? 'Atatürk' diyememişler, 'laiklik' diyememişler, 'tarikatlara, cemaatlere eğitimleri bırakmayacağız' diyememişler; biz öyle bir parti değiliz" diye konuştu.

İlkeli bir parti olduklarını söyleyen İnce, "'Atatürk demeyeyim, bu kızar', 'PKK demeyeyim, o kızar', 'Tarikat demeyeyim, bu kızar', 'Yeter ki dostlar alışverişte görsün, biz güçlü gibi görünelim'. Bunlar 6 ayda dağılır" dedi.

NE OLMUŞTU?

12 Şubat'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan çalışma yemeğinde buluştuktan sonra 28 Şubat'ta tekrar bir araya gelerek "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" adı altında eskiye dönüş bildirgesi yayımladı.