‘İnce’ ayarla susturdular

CHP Genel Merkezi’nde “bir çete”nin kendisine kumpas kurduğunu iddia eden İnce’ye, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere parti yönetimi sert tepki göstermişti. Kulislerde parti yönetiminin suçlamalarını sürdürmesi halinde İnce hakkında disiplin sürecinin işleme alınacağı belirtilmişti.

SUSMA KARARI ALDI

Sözcü Gazetesi Başyazarı Rahmi Turan’ın, Muharrem İnce’nin Külliye’ye çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir görüşme yaptığı iddiası sonrasında, haber kaynağı Talat Atilla’nın kendisini yanılttığını açıklamış, gelen tepkiler üzerine ise özür dilemişti. Bu süreçte, kendisine CHP içindeki “bir çete”nin kumpas kurduğunu dile getiren İnce, dün sürpriz bir şekilde konuşmama kararı aldığını duyurdu.

KILIÇDAROĞLU SERT ÇIKMIŞTI

Muharrem İnce, Hürriyet Gazetesi’ne yazdığı yazıda “Ben partimin bu olaydan daha fazla yara almaması için konuyu kapatıyorum” dedi. İnce, “Benim kurultaya dönük hiçbir faaliyetim yoktur. Ben bu konular üzerine defalarca açıklamalarda bulundum. Artık ben kurultay delegelerinden oy isteme aşamasını çoktan geçtim” diye yazdı.

Muharrem İnce, “konuşmama” kararı almasından önce dile getirdiği iddialarla ilgili parti üst yönetimi tarafından açıkça tehdit edilmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu, “CHP’de çete aramak bir gaflettir, bühtandır. Eğer çete aranacaksa saraya ve çevresine bakılabilir” dedi. CHP Sözcüsü Faik Öztırak da “CHP’de çeteyi arayanlar her zaman karşılarında Kuvayı Milliye’yi bulmuşlardır. Çete arayanlar Saray’a ve çevresine baksın” açıklaması yaptı. Öztrak “Muharrem İnce ile ilgili disiplin süreci başlatılacak mı?” sorusuna ise açık kapı bırakarak, “Bir disiplin süreci bugünkü MYK’nın gündeminde değildi” demekle yetindi.

KANITIN VARSA KONUŞ YOKSA SUS

CHP Grup B aşkanvekili Engin Özkoç, Twitter hesabından “Muharrem İnce, 7/24 TV programlarından ayrılmamakta, ortaya çeşitli dedikodular atarak yandaş medyaya adımızı, partimizi malzeme yapmakta, yaralamaktadır” diyen Özkoç, “Kanıtın varsa konuş, yoksa sus! İnce (@vekilince), dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin!” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da tehdit savuran isimler arasında yer aldı. İnce, CHP’ye yakın Halk TV’de katıldığı programda, “24 Haziran gecesi insanı içine çıkamayacak durumda olduğuna’ ilişkin söylentinin Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan tarafından dolaşıma sokulduğunu iddia etti. Özkan ise bunun üzerine “Sadece ‘sıradan ve kaba’ değil, Muharrem İnce’nin aynı zamanda iftiracı olduğunu gördüm. Söylediklerini ispat edemeyen şerefsizdir” açıklaması yaptı.