İnce, Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: Bunu milli bulmuyorum!

Muharrem İnce, TV100'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'de sarf ettiği sözlere sert tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Muharrem İnce, 'Amerika'ya gidip neden Ukrayna'dan yana olmalıyız' diyorsun. Biden'a göz kırpıyorsun, Pentagon'a göz kırpıyorsun. Beni görün diyorsun. Bunu milli bulmuyorum. Doğru bulmuyorum. Ben ilkeli bir adamım. Kim doğru yaparsa ondan yana olmalıyız. Memleketimin çıakrlarını düşünüyorum! Herşey oy için yapılmaz. Nerden çıktı Ukrayna'yı desteklemek, aklınıza yatıyor mu?' diye tepki gösterdi.

'ERDOĞAN'IN UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINDA TARAFSIZ KALMASINI BEĞENİYORUM'

Türkiye'nin Ukrayna-Rusya politikalarını beğendiğini belirten İnce, 'Erdoğan'ın politikalarını beğenmiyorum ama beğendiğim kısmına beğendim diyorum. Ukrayna-Rusya savaşında tarafsız kalmasını beğeniyorum, doğru buluyorum. Memleketimin yararına buluyorum. Rusya sıkışmış, Batı'yla bağı kesilmiş. Yararlanacaksın bundan. Doğru yapıyor.' ifadelerini kullandı.