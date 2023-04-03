İnce, Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: Seçimi kazanmak gibi bir dertleri yok!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı bir canlı yayın programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun partisine gerçekleştirdiği ziyarete de değindi. 7'li koalisyonun seçimi kazanmak gibi bir derdinin olmadığının altını çizen İnce, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"AMAÇ ANLAŞMAK, İKNA ETMEK DEĞİLDİ ZATEN"

Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi'ne yaptığı ziyarete ilişkin konuşan İnce, "İttifakların süresi geçmişti. Sayın Kılıçdaroğlu partimizi ziyarete geldiğinde ittifaklar artık bitmişti. Adaylıkların kesinleşmesine 24 saat kalmıştı. Bir nezaket ziyaretiydi. Belki de kamuoyu önünde 'Bak ziyaret ettim' demek içindi. Sayın Kılıçdaroğlu ve yardımcılarımız deprem konusunu, seçim güvenliğini konuştuk. 'Benim adaylığımda sandıklara sahip çıkamadınız' diye konuştuk. Trolleri konuştuk. Sonunda kapıdan uğurlarken 'Hoşgeldiniz, güle güle' dedim. Bu art niyetli cümle değildi. Onu yanlış yorumlayanlar oldu. Bir tweetle düzelttim ama. Sayın Kılıçdaroğlu giderken Halilibrahim sofrasında bahsetti, içeride onu da söylemedi. Amaç anlaşmak, ikna etmek değildi zaten. Öyle bir amaçları olsaydı son güne kalmazdı, onu da milletimin takdirine bırakıyorum." dedi.

"SEÇİMİ KAZANMAK GİBİ BİR NİYETLERİ YOK"

7'li koalisyonun 7 Cumhurbaşkanı Yardımcılı yönetim modelini eleştiren Muharrem İnce, "Böyle bir ortamda 'Muharrem İnce çekil' deniyor. Seçimi kazanmak gibi bir niyetleri yok. Seçimi kaybedeceğiz, suçluyu şimdiden ilan edelim, dertleri bu." ifadelerini kullandı.