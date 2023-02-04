İnce'den 6'lı Masa'ya tepki: Yardımcılar üzerinden ayar veriyorlar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CNN Türk canlı yayınına konuk oldu.

BABACAN'A SERT TEPKİ: BU NASIL BİR FETÖ AĞZIDIR?

'Öyle işler yapacağız ki Avrupa bize 'aferin' diyecek.' Bu nasıl bir komplekstir? Bu nasıl bir FETÖ ağzıdır? Bu nasıl bir emperyalist uşaklığıdır. Bu nasıl bir teslimiyettir? Böyle bir şey olamaz. Avrupa'nın aferinine ihtiyacımız yok bizim ama milletin aferinine ihtiyacımız var. Bir ulusal, milli duruş lazım.

6'LI MASANIN MUTABAKAT METNİ

Metinde laiklik, eğitim, cemevleri yok. Benim vaatlerimi çalıp metine yazmışlar. 6 lider bu metni benim kadar okumamıştır, yardımcıları okumuştur. Baştan savma oturmuşlar yazmışlar.

6'LI MASADAKİ ADAYLIK TARTIŞMALARI

2 bin 300 vaadi olanların bir adayı olacaktır, herhalde 15 Mayıs'a bırakmayacaklardır. Karşılıklı birbirlerine ayar veriyorlar. Yardımcılar üzerinden ayar veriyorlar. Bu karşılıklı restleşme. Diğer partiler de pastadan pay kapma telaşında.