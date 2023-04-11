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Politika

İnce'den 7'li koalisyona yaylım ateşi: Omurgalı değiller

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 7'li koalisyona tepki göstererek, 'Biz ittifaklara karşı değiliz ama ittifaklar omurgalı olmalıdır. Onlarınki menfaat ittifakı.' diye konuştu.

11 Nisan 2023 Salı 11:48 - Güncelleme:
İnce'den 7'li koalisyona yaylım ateşi: Omurgalı değiller
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Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda 7'li koalisyona neden katılmadığını açıkladı.

İnce, "29 Mart'tan önce veya sonra Kılıçdaroğlu'yla hiçbir görüşmem olmadı. Yakınındaki kişilerin bazıları kendilerini siyasi aktör yapmak için çıkıp açıklamalar yaptı. Önemsemedim. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşmeyen birisi değilim. Özel telefonlarımızı bilmeyen insanlar değiliz. Ama herhangi bir görüşmemiz olmadı." dedi.

"MENFAAT İTTİFAKI"

İnce, sözlerini sertleştirerek şöyle devam etti:

Millet İttifakı'nı kurarken davet edilmedik, mutabakat metinleri yapılırken davet edilmedik. Yok sayıldık. Biz ittifaklara karşı değiliz ama ittifaklar omurgalı olmalıdır. Onlarınki menfaat ittifakı.

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