İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2022 Pazartesi / 3 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6332
  • EURO
    19,8928
  • ALTIN
    1077.74
  • BIST100
    5454.79
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İnce'den Altılı Masa'ya tepki: 3 ayda lekeleniyorsa zaten lekeli bir aday bulmuşsun demektir
Politika

İnce'den Altılı Masa'ya tepki: 3 ayda lekeleniyorsa zaten lekeli bir aday bulmuşsun demektir

'Altılı masayı' oluşturan muhalefet partilerine tepki gösteren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 'Altı benzemez var. Ortada bir aday yok, bir duruş yok bir ilke yok.' ifadelerini kullandı. İnce, 'Aday erken açıklanırsa lekelenirmiş. Adam 20 yıldır ortada lekelenmiyor. Böyle bir şey olur mu? Eğer 3 ayda lekeleniyorsa zaten sen lekeli bir aday bulmuşsun demek.' dedi.

26 Aralık 2022 Pazartesi 07:08 - Güncelleme:
İnce'den Altılı Masa'ya tepki: 3 ayda lekeleniyorsa zaten lekeli bir aday bulmuşsun demektir
ABONE OL

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Edirne'de gençlerle bir araya geldi.

"Altılı masayı" oluşturan muhalefet partisi liderlerinin yaklaşık 1 yıldır toplandığını fakat ortaya somut bir proje koyamadığını öne süren İnce, şöyle dedi:

Birisi çıkıp diyor ki 'Ergenekon ve Balyoz'u yeniden açacağım', öbürü diyor ki 'açmayacağım.' Biri 'İstanbul Sözleşmesini imzalayacağız' diyor, öbürü diyor ki 'imzalamayacağız.' Biri Libya tezkeresine 'evet' diyor öbürü 'hayır' diyor. Yani altı benzemez var. Ortada bir aday yok, bir duruş yok bir ilke yok.

Kendisi dışında muhalefette henüz adaylığını açıklayan kimsenin olmadığını belirten İnce, "Aday erken açıklanırsa lekelenirmiş. Adam 20 yıldır ortada lekelenmiyor. Böyle bir şey olur mu? Eğer 3 ayda lekeleniyorsa zaten sen lekeli bir aday bulmuşsun demek. Muharrem İnce, çıktı 51 günde lekelendi mi?" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.