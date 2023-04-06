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Politika

İnce'den Kılıçdaroğlu'na 5 dakikada yalanlama

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ortaklık teklifi götürdüklerini iddia etti. Canlı yayın sürerken İnce'den, 'Kendisi tarafından bize ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır.' sözleriyle yalanlama geldi.

6 Nisan 2023 Perşembe 07:46 - Güncelleme:
İnce'den Kılıçdaroğlu'na 5 dakikada yalanlama
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce arasındaki gerilim devam ediyor. Habertürk'te konuşan Kılıçdaroğlu, İnce'ye iş birliği teklifi yapıldığını belirterek "Sayın İnce'yi ziyaret ettiğimiz toplantıda değil ama teklif yapıldı. Ayrıntıya girmek istemem. İşin özeti; teklif yapıldı" dedi. Canlı yayın sürerken Muharrem İnce'den yalanlama geldi. İnce, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında; deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır" ifadelerini kullandı.

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