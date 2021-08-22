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Politika

İnce'den Tunç Soyer'e tepki: Kimsin sen o afişlerimi söküyorsun?

Kongre öncesi salonun dışına asılan afişlerin zabıtalar tarafından toplanması nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösteren Muharrem İnce, 'Sen kiminle dans ettiğini bileceksin önce. Kimsin sen o afişlerimi söküyorsun?' dedi.

AA22 Ağustos 2021 Pazar 15:48 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 15:48
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kongre öncesi partisince asılan afişlerin zabıta ekipleri tarafından toplandığını söyleyerek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.

Kongre öncesi salonun dışına asılan afişlerin zabıtalar tarafından toplandığını belirterek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösteren Muharrem İnce, şunları kaydetti:

"Partinin emektarları gelmişler afiş asmışlar, belediye zabıtaları gelip bunları koparmış, depoya atmış. 'Mültecilere bakarım.' diyordun, 'Flamingoların da başkanıyım.' diyordun. Flamingoların başkanı olmana itirazım yok, doğru yapmışsın ama numaracıysan itirazım var. Sen kiminle dans ettiğini bileceksin önce. Kimsin sen o afişlerimi söküyorsun?"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yerel seçimlerden önce kendisini arayıp destek istediğini ifade eden İnce, şimdi afişlerin sökülmesine anlam veremediğini aktardı.

Muharrem İnce, CHP'den ayrılma nedenini ve sonraki süreci anlatarak, "Biz bir göreniz, onlar bir bölen. Önümüzdeki yıl içinde kimin gören olduğunu, kimin bölen olduğunu herkes görecek." diye konuştu.

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