'İnceleme sonrası YSK karar verecek'

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), AK Parti’nin iddialarının araştırılması yönündeki ara kararının ilçe seçim kurullarına bildirilmesinin ardından gözler, 5 günlük süre verilen bu kurullara çevrildi. Hummalı bir çalışma yapacak olan ilçe seçim kurulları, YSK’nın istediği bilgi ve belgeleri hem kendisi araştıracak, hem de ilgili kamu kurumlarından isteyecek. Gelen belge ve bilgilere göre bu kurullar hazırladıkları raporları YSK’ya gönderecek. Ara karara ilişkin yazılan kısa kararın ilçe seçim kurullarının eline ulaşmasıyla YSK’nın verdiği 5 günlük sürenin başladığını kaydeden Recep Özel, seçim kurullarının yapacağı işlemlerle ilgili “Bazı işlemleri kendisi yapacak, bazılarını ise ilgili kurumlardan isteyecek. Örneğin akli dengesi yerinde olmayanlar gibi engeli nedeniyle kısıtlıların durumlarını ilgili yerleşim yeri sulh hukuk mahkemelerine soracak. Mahkeme, bunlar hakkında kısıtlılık kararı olup olmadığına bakacak. Hükümlü ve tutukluların oy kullanıp kullanmadıklarına bakacaklar. Bunlar için de seçmen listesine bakacak. Bu listelerdeki isimlere göre ilgili torbalar açılıp, oradaki imza föylerinde karşılarında imza atılıp atılmadığına, yani, o kişiler adına oy kullanılıp kullanılmadığına bakacak” bilgilerini paylaştı.

İNCELEME SONRASI KARAR

AK Parti ve MHP’nin iddialarından, kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin olup olmadığı, varsa ne şekilde belirlendiklerini araştırılacak. 6 bin 539 sandıkta sandık kurulu başkanın, 13 bin 84 sandıkta sandık kuru üyesinin kamu görevlisi olmadığı iddiasını inceleyecek. AK Parti’nin, 2 bin 732 kısıtlı seçmenin oy kullandığı, ölen bin 229 kişinin yerine oy kullanılıp kullanılmadığı iddiaları ilçe seçim kurulları tarafından, o kişilerin isimlerinin yer aldığı torbalar açılarak, karşılarında oy kullanıldığına dair imza olup olmadığını araştıracak.