'İnceleme sonrası YSK karar verecek'
İlçe seçim kurulları, YSK’nın istediği bilgi ve belgeleri hem kendisi araştıracak, hem de ilgili kamu kurumlarından isteyecek. AK Parti YSK Temsilcisi Isparta Milletvekili Recep Özel “Ara kararların İlçe Seçim Kurulları tarafından yerine getirilip, buraya gelmesini bekliyoruz. İlgili evraklar gelince YSK’nın incelemesi uzun sürmeyecek” dedi.
- STAR ANKARA
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), AK Parti’nin iddialarının araştırılması yönündeki ara kararının ilçe seçim kurullarına bildirilmesinin ardından gözler, 5 günlük süre verilen bu kurullara çevrildi. Hummalı bir çalışma yapacak olan ilçe seçim kurulları, YSK’nın istediği bilgi ve belgeleri hem kendisi araştıracak, hem de ilgili kamu kurumlarından isteyecek. Gelen belge ve bilgilere göre bu kurullar hazırladıkları raporları YSK’ya gönderecek. Ara karara ilişkin yazılan kısa kararın ilçe seçim kurullarının eline ulaşmasıyla YSK’nın verdiği 5 günlük sürenin başladığını kaydeden Recep Özel, seçim kurullarının yapacağı işlemlerle ilgili “Bazı işlemleri kendisi yapacak, bazılarını ise ilgili kurumlardan isteyecek. Örneğin akli dengesi yerinde olmayanlar gibi engeli nedeniyle kısıtlıların durumlarını ilgili yerleşim yeri sulh hukuk mahkemelerine soracak. Mahkeme, bunlar hakkında kısıtlılık kararı olup olmadığına bakacak. Hükümlü ve tutukluların oy kullanıp kullanmadıklarına bakacaklar. Bunlar için de seçmen listesine bakacak. Bu listelerdeki isimlere göre ilgili torbalar açılıp, oradaki imza föylerinde karşılarında imza atılıp atılmadığına, yani, o kişiler adına oy kullanılıp kullanılmadığına bakacak” bilgilerini paylaştı.
İNCELEME SONRASI KARAR
AK Parti ve MHP’nin iddialarından, kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin olup olmadığı, varsa ne şekilde belirlendiklerini araştırılacak. 6 bin 539 sandıkta sandık kurulu başkanın, 13 bin 84 sandıkta sandık kuru üyesinin kamu görevlisi olmadığı iddiasını inceleyecek. AK Parti’nin, 2 bin 732 kısıtlı seçmenin oy kullandığı, ölen bin 229 kişinin yerine oy kullanılıp kullanılmadığı iddiaları ilçe seçim kurulları tarafından, o kişilerin isimlerinin yer aldığı torbalar açılarak, karşılarında oy kullanıldığına dair imza olup olmadığını araştıracak.
İŞTE SANDIKTAKİ YOLSUZLUĞUN BELGESİ!
Özel, Twitter’dan yaptığı açıklamada ise İstanbul seçiminin yenilenmesi istemiyle yaptıkları olağanüstü itirazda dile getirdikleri bir iddialarının da sandık kurullarının oluşturulmasına dair tespit edilen usulsüzlükler olduğunu hatırlattı. İlgili kanun gereği sandık başkanlığı görevinin ancak kamu görevlileri tarafından yürütülmesi gerektiğini, sandık kurulu üyelerinin nasıl belirleneceğinin de kanunda belli olduğunu ifade eden Özel, bu düzenlemelere aykırı olarak bazı sandık başkanları ve üyelerinin kamu görevlisi olmayanların arasından belirlendiğinin tespit edildiğini kaydetti. Özel, listede görevlendirilen sandık kurulu başkan ve üyelerinin arasında kamu görevlileri yerine, özel banka ve özel okul çalışanlarının olduğunun tespit edildiğini bildirdi.
21 bin 358 kısıtlı seçmen sorulacak
İlçe seçim kurulları tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü 10 bin 290 kişinin yerine oy kullanıldığı ve kasıtlı suçlardan hükümlü 5 bin 287 kişinin yerine oy kullanıldığı iddiasıyla ilgili de Adalet Bakanlığı verileri ile karşılaştırma yapılacak. Zihinsel engeli olduğu gerekçesiyle kısıtlı olduğu iddia edilen 21 bin 358 seçmen hakkında kesinleşmiş kısıtlılık kararı olup olmadığı, bunların seçmen listelerinde yer alıp almadıkları ya da oy kullanıp kullanmadıkları da yine ilgili yerleşim yeri sulh hukuk mahkemelerinden sorulacak.
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