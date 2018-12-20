İncirlik tercümanına  FETÖ’den gözaltı 

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan ABD‘ye çıkış yapmak üzere pasaport kontrolüne giren Özer’in (22) yapılan polis kontrollerinde, mahkemece FETÖ’den yakalama kararı olduğu belirlendi. Sanığın, ABD’de bulunan ve silahlı terör örgütü FETÖ ile irtibatlı olduğu ileri sürülen Harmony Public Schools çalışanı olduğu da ortaya çıktı. Çifte vatandaşlığına sahip olan Özer’in, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan yakınlarından bazılarının FETÖ’nün krpito haberleşme programı ‘ByLock’u kullandığı gerekçesiyle tutuklu olduğu belirtildi.