İnfaza böyle götürdüler

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında cuntacılar tarafından başından vurularak yaralanan TEM Daire Başkanı Turgut Aslan ile şehit edilen koruması Hasan Gülhan’ın alıkonulmaları ve infaza götürüldükleri anın görüntüleri ortaya çıktı. Yeni görüntülere göre darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayan sanık eski albay Erkan Öktem, beraberindeki darbecilerle Aslan ile Gülhan’ı elleri ve gözleri bağlı şekilde infaza götürüyor. Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe karargahının olay gününe ait güvenlik kamera kayıtlarına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu ve yeni görüntüler, davanın görüldüğü Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Kamera kayıtlarında, olay tarihinde dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi’nin özel kalem müdürü olarak görev yapan Öktem’in cunta faaliyetlerini 16 Temmuz sabahına kadar yönettiği görülüyor. Buna göre Aslan 15 Temmuz’da Ankara’da yaşanan askeri hareketlilik hakkında bilgi almak için geldiği Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe’deki karargahına saat 22.16’da makam aracıyla giriş yapıyor.

DERDEST EDİLİYOR

Saat 22.23’te komuta katındaki Orgeneral Sükan Toplantı Salonu’na alınan Aslan, koruması ve şoförü burada darbeciler tarafından derdest edilerek elleri arkadan bağlanıyor. Saat 00.39’a kadar burada alıkonulan Aslan ve beraberindekiler, eski teğmenler Seyfullah Demir ve Selim İnanır tarafından buradan çıkarılarak bir üst kattaki Altay Salonu’na götürülüyor.