''İngiltere'' iddiasına Türkiye'den cevap: Böyle bir niyetimiz yok

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından tahta geçen Kral 3. Charles'a güven mektubu sunan ilk Türk Büyükelçi Ertaş, İngiltere ile çeşitli alanlarda ikili konulara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Büyükelçi Ertaş, düzensiz göç, savunma sanayisinde işbirliği fırsatları, seyahat ve sağlık turizminin yanı sıra yakın dönemde yapılması öngörülen karşılıklı üst düzey ziyaretlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

- "HİÇBİR ÜLKENİN GÖÇMEN YÜKÜNÜ PAYLAŞMA NİYETİNDE DEĞİLİZ"



Ertaş, Türkiye'nin küresel bir sorun olan düzensiz göçle mücadelede, uluslararası işbirliği ve küresel dayanışmanın elzem olduğunu uzun yıllardır vurguladığını ancak Türkiye'nin bu çağrısının ilk başlarda yeterince dikkate alınmadığını anlattı.

Düzensiz göçün birden fazla ülkeyi etkileyen ciddi bir sorun haline gelmesinin ardından konunun dünyanın gündemine oturmaya başladığını belirten Ertaş, Türkiye'nin bu sorunla mücadelede birçok ülkeyle temas halinde olduğunu aktardı.

Büyükelçi Ertaş, "Bu çerçevede, biz sadece İngiltere'yle değil, birçok ülkeyle hem kaynak ülkelerle hem hedef ülkelerle görüşme halindeyiz. Bunu esasen dünyada bütün ülkeler yapıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin İngiltere ile uzun süredir özellikle göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadelede işbirliği yaptığına değinen Ertaş, "İngiltere'nin üçüncü ülke vatandaşı düzensiz göçmenleri Türkiye'ye göndereceği" yönünde bazı mecralarda yer alan iddialara da yanıt verdi.

Büyükelçi Ertaş, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii basında son dönemde bazı dezenformasyonlara yönelik haberler gördük. Bir kere şunu çok net şekilde vurgulamak isterim: Türkiye, hiçbir ülkeden üçüncü ülke vatandaşlarını almayacak. Buna İngiltere dahil. Biz hiçbir ülkenin göçmen yükünü paylaşma niyetinde değiliz. Esasen bu konuda Türkiye zaten üstüne düşen yükümlülüğü fazlasıyla yerine getirmektedir. Dolayısıyla ne İngiltere'den ne başka bir ülkeden üçüncü ülke vatandaşını bu bağlamda almaya yönelik yeni düzenleme veya müzakere kesinlikle söz konusu değil."

Öte yandan, zaman zaman Türk vatandaşlarının göçmen kaçakçılığı şebekelerinin mağduru olduğunu belirten Ertaş, "Kendi vatandaşımızı anayasal hakkı çerçevesinde tabii ki dünyanın neresinde olursa olsun ülkemize kabul ediyoruz. Bu yönde de birtakım görüşmeler tabii ki İngilizlerle de yürütülüyor. Başka ülkelerle de bu tür çalışmalar var." diye konuştu.

Düzensiz göçle mücadelede temel enstrümanlardan birinin geri kabul anlaşmaları olduğunun altını çizen Ertaş, bu bağlamda, Romanya, Yunanistan, Nijerya ve Pakistan başta olmak üzere Türkiye'nin çok sayıda ülkeyle geri kabul anlaşmaları yaptığını aktardı.

Ertaş, "Bazı ülkelerden Türkiye'ye gelen kaçak düzensiz göçmenleri bu anlaşmalar çerçevesinde bizler geri gönderiyoruz. Pakistan'a, Afganistan'a, başka ülkelere gönderiyoruz. Bu çerçevede ikili düzenlemeler son derece yaygın ve düzensiz göçle mücadelede önemli enstrümanlar." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Ertaş, İngiltere İçişleri Bakanlığında Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Robert Jenrick'in geçen hafta Türkiye'ye yaptığı ziyaretin odağında da insan kaçakçılığı başta olmak üzere düzensiz göçle mücadelede işbirliğinin yer aldığını kaydetti.

- "SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ İŞBİRLİĞİ ARTMAYA BAŞLADI"



Büyükelçi Ertaş, savunma sanayisinde işbirliğinin de iki ülke için oldukça önem taşıdığını ve bu alandaki işbirliğinin artmaya başladığını vurguladı.

Türk savunma sanayi şirketlerinin de İngiltere ile işbirliğine daha yakından ilgi göstermeye başladığını belirten Ertaş, bu bağlamda, kısa süre önce bir Türk savunma sanayi şirketinin, İngiltere'deki bir savunma sanayi şirketini satın aldığını ve bunun önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Türk Büyükelçi, "Yine IDEF'23 (16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı) vesilesiyle büyük bir savunma sanayi şirketimiz İngiltere'nin önemli bir şirketiyle ortaklık anlaşması imzaladı. Bütün bunlar geleceğe yönelik cesaret verici gelişmeler. İlişkilerimizde savunma sanayi boyutunda bu stratejik yaklaşımı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

- İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI CLEVERLY, TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK



Ertaş, yakın dönemde yapılması planlanan karşılıklı üst düzey ziyaretlere ilişkin yaptığı değerlendirmede de halihazırda iki ülke arasındaki resmi temasların oldukça yoğun şekilde sürdüğünü, kritik bakanlıkların da doğrudan yakın iletişim halinde olduğunu aktardı.

Bu yakın temasın memnuniyet verici olduğu dile getiren Ertaş, yine bu bağlamda, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin Türkiye ziyaretinin öngörüldüğünü açıkladı.

Büyükelçi Ertaş, Cleverly'nin Ankara'ya yapacağı ziyaretle ilgili hazırlıkların başladığını belirterek, ziyaret tarihi kesinleştiğinde resmi açıklamanın yapılacağını dile getirdi.

Öte yandan, Kovid-19 salgını nedeniyle uzun süredir yapılamayan Türk-İngiliz Tatlı Dil Forumu'nu bu yıl düzenlemeyi planladıklarını söyleyen Ertaş, forumu bu yıl en üst düzey katılımla gerçekleştirmek istediklerini ve buna yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Türkiye ile İngiltere arasında düzenlenen Tatlı Dil Forumu'nun, diğer Avrupa ülkeleriyle yapılanlardan bir bakıma farklı olduğuna değinen Ertaş, forumda sadece resmi konulara odaklanılmadığını, iş dünyası ve akademik çevrelerin de foruma dahil edildiğini bildirdi.

- "İNGİLTERE, TURİZM AÇIŞINDAN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ HEDEF ÜLKE"



Ertaş, Türkiye ile İngiltere arasındaki olumlu gündem maddelerinden birinin de turizm olduğuna işaret ederek, geçen sene yaklaşık 3,4 milyon İngiliz turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlattı.

Büyükelçi Ertaş, Türkiye'ye gelen turist sayısı baz alındığında İngiltere'nin 3. sırada yer aldığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla, İngiltere bizim için çok önemli hedef bir ülke ve turizm bakımından kritik önem taşıyor. Bu sene mayıs ayına kadar olan rakamlar cesaret verici. Geçen sene mayıs ayına kadarki döneme kıyasla yaklaşık yüzde 21 artış söz konusu. İngiltere'de gerçekten sokağa çıktığınız zaman, televizyonlara da baktığınız zaman sürekli güzel bir Türkiye manzarasıyla karşılaşırsınız. Markamız nazar değmesin burada gayet güzel. İnşallah buradan çok daha fazla sayıda turisti ülkemizde ağırlamaya devam ederiz. Bizim şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz temaslar hep olumlu ilerliyor. Gerçekten Allah vergisi bir tabiat güzelliğimiz var. Dünyanın her tarafından Türkiye'ye turist çekmeye devam ediyoruz."

- "TÜRKİYE, SAĞLIK TURİZMİNDE DE SON DÖNEMDE BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTI"



Ertaş, Türkiye'nin sağlık turizminde de son dönemde büyük başarılara imza attığına değinerek, geçen yıl sadece sağlık turizmi için 1 milyon 200 binden fazla kişinin Türkiye'ye seyahat ettiğini belirtti.

İngiltere'den de her yıl sağlık alanında çok sayıda turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğine işaret eden Ertaş, seyahat turizminde olduğu gibi sağlık turizminde de özel sektörün payının önemini vurguladı.

- "İNGİLTERE İLE STA MÜZAKERELERİNE GELECEK YILIN İLK YARISINDA BAŞLAYACAĞIZ"



Ertaş, Türkiye ile İngiltere arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) güncellenmesi planlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Mevcut STA'yı daha modern bir ticaret metni haline getirmek istiyoruz. STA'nın kapsamını genişleteceğiz." dedi.

İki tarafta da bu konuda siyasi iradenin olduğunu belirten Ertaş, şunları aktardı:

"Kısa süre önce bir ortaklık komitesi toplantısı yapıldı ve bu siyasi irade resmi olarak da kayda geçirildi. Kısmet olursa önümüzdeki yılın ilk yarısında müzakerelere başlamayı öngörüyoruz. Daha modern ve iki ülkenin ticaretini daha da arttıracak, ülkemiz ihracatçısını burada daha da güçlendirecek yeni bir metin ortaya çıkarmayı planlıyoruz."

- "AA, DÜNYANIN HER YERİNDE ÜLKEMİZİ BAŞARIYLA TEMSİL EDEN GÜZİDE BİR KURUMUMUZ"



Röportaj için AA ekibine teşekkür eden Büyükelçi Ertaş, "Gerçekten Anadolu Ajansı dünyanın her yerinde ülkemizi son derece başarıyla temsil eden güzide bir kurumumuz. Bizler de ajansın çalışmalarından diplomatlar olarak önemli ölçüde faydalanıyoruz. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.