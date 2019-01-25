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İngiltere Kraliçesi, siyasileri Brexit için ortak bir zemin bulmaya çağırdı

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, yatırımcıları ve müttefikleri şoka sokan Brexit krizine çözüm bulmaları için siyasilere çağrıda bulundu. 
 
İngiltere 2016 yılında yaptığı halk oylamasıyla 1973’de katıldığı Avrupa Birliği’nden nasıl ayrılacağı konusuna karar veremeyerek yarım yüzyılın en derin politik krizine girdi. 
 
İngiltere’nin 92 yaşındaki Kraliçesi II.Elizabeth, Norfolk'taki Yerel Kadın Enstitüsü'nde yaptığı konuşmasında Brexit'ten bahsederek, her neslin yeni zorluklar ve fırsatlarla karşılaştığını söyledi. Kraliçe "Modern çağda yeni cevaplar ararken ben şahsen, birbirimizle güzel konuşmak, farklı fikirlere saygı duyarak, bir araya gelerek, büyük resmin görünüşünü hiç kaybetmeden ortak bir zemin aramak gibi tecrübe edilmiş, test edilmiş çareleri tercih ediyorum" dedi. 
Kraliçe Elizabet’in sözleri İngiltere’nin siyasi sınıfına “Brexit tartışmasını bitirin” şeklinde kodlanmış bir mesaj olarak yorumlandı. 

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