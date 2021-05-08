İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Mayıs 2021 Cumartesi / 26 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2364
  • EURO
    10,0327
  • ALTIN
    484.788
  • BIST100
    1441.33
Politika

İngiltere'den Türkiye'ye ayak oyunu

İngiltere koronavirüs vakalarını gerekçe göstererek, önce Türkiye'yi ‘kırmızı liste'ye aldı, sonra da 29 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi'nin İstanbul'da oynanmaması için UEFA'ya başvuru yaptı.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 09:32 - Güncelleme: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 09:32
ABONE OL

29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasının kendi ülkesinde oynanmasını isteyen İngiltere, karşılaşma öncesi kovid bahanesi ile Türkiye'yi 'kırmızı' listeye aldı. UEFA yetkilileriyle görüşme halinde olduklarını açıklayan İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, "Maalesef Türkiye'yi kırmızı listeye alıyoruz ve bunun bazı yansımaları olacak" dedi.

KARANTİNA İLE TEHDİT

İki İngiliz takım (Manchester City ile Chelsea) arasındaki maçı izlemek için takımların taraftarlarının Türkiye'ye gidemeyeceğini savunan İngiliz bakan, maç için Türkiye'ye gidenlerin dönüşte masraflarını kendileri karşılayacaklarını ve 10 gün süreyle otelde karantinada tutulacağını da sözlerine ekledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.