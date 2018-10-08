İnlerini vurduk 9 PKK’lı öldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından dün Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekâtı düzenlendi. Saldırı hazırlığındaki dokuz terörist öldürüldü. Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında Irak’ın kuzeyine hava harekâtı düzenlendi. Harekâtta, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen dokuz terörist etkisiz hale getirildi.

774 KİŞİYE GÖZALTI

Bebek katillerine yurt içi ve dışında nefes aldırmayan TSK başarılı operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı güvenlik güçlerinin son bir haftada gerçekleştirdiği terör operasyonlarının bilançosunu açıkladı: 32 terörist etkisiz hale getirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada operasyonlarla ilgili şu bilgilere yer verildi: Terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince son bir haftada 2 bin 421 operasyon düzenlendi. Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları örgütlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 774 kişi, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 4 bin 475, düzensiz göçle mücadele kapsamında 101 olmak üzere 5 bin 350 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında 45 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edilirken 24 el bombası, 303 kilogram patlayıcı, 25’i uzun namlulu 34 silah ile 3 bin 48 muhtelif mühimmat ele geçirildi.

TERÖR FİNANSINA DARBE

Terör örgütlerinin ana gelir kaynaklarından uyuşturucu ticaretine de ağır darbe vuruldu. Bu kapsamda düzenlenen 3 bin 438 operasyonda 3 ton 305 kilogram uyuşturucu ile 5 milyon 421 bin 703 uyuşturucu hap ele geçirildi.