Cumhur İttifakı’nın AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için hazırladığı projeleri Star Gazetesi’ne anlattı. “Yeni hedeflerle yola çıktık, daha iyiyi, daha güzeli hak eden bir Yenimahalle için yola çıktık” diyen Tiryaki “İnsan odaklı belediyecilik, ruhu olan şehirler, bizim işimiz. Yenimahalle’nin yenilenmeye ihtiyacı var” diye konuştu.

İLÇE İÇİN 232 PROJE

İlçenin tamamına hizmet götüreceklerini ifade eden Tiryaki “Hayallerimde Avrupa kentleri ile yarışan bir Yenimahalle var. Altındağ’da yaptığımız gibi, kadınlardan çocuklara, gençlerden yaşlılara, engellilerden sporculara kadar herkese dokunacak, şehri de gönülleri de imar edecek projelerle geliyoruz. Esnafımız, KOBİ’miz ekonominin lokomotifidir. Esnaf kardeşlerimize her türlü kolaylığı sağlayacağız. Sanayi ve ticaretin gelişmesi için üstümüze düşenden fazlasını hayata geçireceğiz. İstihdam sağlayacak projeler hazırladık. İş dünyamız bizim dönemimizde daha mutlu, daha huzurlu olacak” ifadelerini kullandı.

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

“Yenimahalle’de kültür sanat merkezlerinin sayısını arttıracağız” diyen Tiryaki şöyle konuştu: Ayrıca müze, tiyatro salonları, sanat parkları ve sanat sokakları inşa edeceğiz. En büyüğü 3 bin kişilik oditoryum olacak 4 adet kültür sanat merkezi, 3 farklı mahalleye, 3 Sanat Sokağı ve özgür sergi alanı, ihtiyaç olan bölgelere Cem Kültür Evi, 300 kişilik çocuk sahnesi ve 600 kişilik ana sahne olarak iki ayrı Kent Tiyatrosu, beş adet İleri Yaş Sosyal Tesisi yapılmasını planlıyoruz. Buz pateni pisti, amatör kulüpler spor kompleksi, 11 adet mahalle spor tesisi, yedi adet yüzme havuzu ve spor merkezi, trafik güvenliği eğitim parkı, motor sporları pisti, sekiz adet aile sağlığı merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi, hasta ve yakınları için ek konukevi, mahalle camileri, 16 adet taziye evi ve 11 adet meydanlı mahalle çarşısı gibi pek çok alanda yeni yatırımlarla Yenimahalle’yi yeniden inşa edeceğiz. Kentsel dokunun çok yoğun olduğu bölgelerde, otopark problemini çözmeye yönelik kapalı, çok katlı ve açık otoparklar olmak üzere Mahalle Otoparkları yapacağız. Yenimahalle’de inşa edilecek okullara gençlik, çocuk, kadın eğitim merkezleri ve mahalle meydanlarına yerleştirilecek Akıllı Geri Dönüşüm Sistemleri ile Yenimahalle’de özellikle çocuklar, gençler ve yetişkinler üzerinden bir geri dönüşüm seferberliği başlatmayı planlıyoruz. Engelsiz ulaşım kapsamında da yeni inşa edilecek belediyeye ait tüm yeşil alan ve tesislerde engelli ulaşılabilirliği ön planda tutacağız.