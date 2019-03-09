İnsan odaklı belediyecilik
Yerel seçimler için hazırladıkları projelerin birçoğunun Türkiye’de ilk olacağını söyleyen Başkan Adayı Tiryaki “Biz Yenimahalle’nin yüz yıl sonrasını planladık” dedi.
- TALAT DOYMUŞ / ANKARA
Cumhur İttifakı’nın AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için hazırladığı projeleri Star Gazetesi’ne anlattı. “Yeni hedeflerle yola çıktık, daha iyiyi, daha güzeli hak eden bir Yenimahalle için yola çıktık” diyen Tiryaki “İnsan odaklı belediyecilik, ruhu olan şehirler, bizim işimiz. Yenimahalle’nin yenilenmeye ihtiyacı var” diye konuştu.
İLÇE İÇİN 232 PROJE
İlçenin tamamına hizmet götüreceklerini ifade eden Tiryaki “Hayallerimde Avrupa kentleri ile yarışan bir Yenimahalle var. Altındağ’da yaptığımız gibi, kadınlardan çocuklara, gençlerden yaşlılara, engellilerden sporculara kadar herkese dokunacak, şehri de gönülleri de imar edecek projelerle geliyoruz. Esnafımız, KOBİ’miz ekonominin lokomotifidir. Esnaf kardeşlerimize her türlü kolaylığı sağlayacağız. Sanayi ve ticaretin gelişmesi için üstümüze düşenden fazlasını hayata geçireceğiz. İstihdam sağlayacak projeler hazırladık. İş dünyamız bizim dönemimizde daha mutlu, daha huzurlu olacak” ifadelerini kullandı.
KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR
“Yenimahalle’de kültür sanat merkezlerinin sayısını arttıracağız” diyen Tiryaki şöyle konuştu: Ayrıca müze, tiyatro salonları, sanat parkları ve sanat sokakları inşa edeceğiz. En büyüğü 3 bin kişilik oditoryum olacak 4 adet kültür sanat merkezi, 3 farklı mahalleye, 3 Sanat Sokağı ve özgür sergi alanı, ihtiyaç olan bölgelere Cem Kültür Evi, 300 kişilik çocuk sahnesi ve 600 kişilik ana sahne olarak iki ayrı Kent Tiyatrosu, beş adet İleri Yaş Sosyal Tesisi yapılmasını planlıyoruz. Buz pateni pisti, amatör kulüpler spor kompleksi, 11 adet mahalle spor tesisi, yedi adet yüzme havuzu ve spor merkezi, trafik güvenliği eğitim parkı, motor sporları pisti, sekiz adet aile sağlığı merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi, hasta ve yakınları için ek konukevi, mahalle camileri, 16 adet taziye evi ve 11 adet meydanlı mahalle çarşısı gibi pek çok alanda yeni yatırımlarla Yenimahalle’yi yeniden inşa edeceğiz. Kentsel dokunun çok yoğun olduğu bölgelerde, otopark problemini çözmeye yönelik kapalı, çok katlı ve açık otoparklar olmak üzere Mahalle Otoparkları yapacağız. Yenimahalle’de inşa edilecek okullara gençlik, çocuk, kadın eğitim merkezleri ve mahalle meydanlarına yerleştirilecek Akıllı Geri Dönüşüm Sistemleri ile Yenimahalle’de özellikle çocuklar, gençler ve yetişkinler üzerinden bir geri dönüşüm seferberliği başlatmayı planlıyoruz. Engelsiz ulaşım kapsamında da yeni inşa edilecek belediyeye ait tüm yeşil alan ve tesislerde engelli ulaşılabilirliği ön planda tutacağız.
Başkan adayı Tiryaki, Yenimahalle için hazırladığı 232 proje hakkında açıklamalarda bulundu.
HAYVAN HASTANESİ VE OTELİ
Başkan adayı Veysel Tiryaki “Üç köpeği olan, çocukları hayvanlarla buluşturup, hayvan sevgisinin küçük yaşta aşılanmasına inanan bir yönetici olarak, Kent Çiftliği ile Yenimahalle’de Türkiye’ye örnek bir proje gerçekleştireceğiz. Yenimahalle’de yaşayan sokak hayvanlarımız için de Kent Çiftliği bir yuva olacak. Hayvan Hastanesinden, barınağına kadar inşa edeceğimiz Kent Çiftliğinde, sokak hayvanlarının aşılarından gıdalarına kadar her türlü ihtiyacını karşılayacağız. Bugün Yenimahalle sokaklarında yaşayan, vatandaşlarımızın desteği ile hayatta kalan sokak hayvanlarımız artık bir yuvaya kavuşacak” dedi.
KENT ÇİFTLİĞİ VE MAHALLE BAHÇESİ
Başkan adayı Tiryaki “Yenimahalle’de de önceliğimiz 1 milyon 400 bin metre kare büyüklüğünde ‘Yenimahalle Kent Çiftliği’ inşa etmek. Bu çiftlik ile bağlantılı 12 mahalle bahçesi yapmayı planlanıyoruz. Doğal tarım ve hayvancılığın yapılacağı çiftlik, bostanları, festival alanı, yerel bitki müzesi, hobi bahçeleri, hayvan oteli, hastanesi ve barınağı ve piknik alanları ile kent içi doğal üretim alanı olarak planlandı” dedi.
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