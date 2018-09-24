İnsanlığın sesi olacak

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevin’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere New York’a hareket edeceklerini belirten Erdoğan, bu yıl genel kurul görüşmelerinin, Birleşmiş Milletleri tüm insanlarla ilgili kılmak, barışçıl, eşitlikçi ve sürdürülebilir toplumlar için küresel liderlik ve ortak sorumluluklar temasıyla yapıldığını söyledi.

SURİYE’NİN BÜYÜK SORUNU

Genel kurul görüşmelerinin ilk gününde, 25 Eylül’de, BM Genel Kurulu’na hitap edeceğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Konuşmamda insani krizlere dikkat çekerek, vicdanları derinden yaralayan bu sorunlara çözüm bulunması için çağrıda bulunacağım. Tabii bu noktada özellikle Suriye’deki gelişmelere dikkat çekeceğiz. Suriye krizinin üzerinden 7 yılı aşkın bir süre geçti ancak hiçbir ülke Türkiye kadar büyük bir sorumluluk almadı, elini taşın altına koymadı, bizim kadar da bedel ödemedi. Suriyeli kardeşlerimizin sorunlarını gündeme getirmek, bu zulmün artık sona erdirilmesi için gayret sarf etmek bizim insani sorumluluğumuzdur. Şu an Suriye’nin geleceği için en büyük sorun, Fırat’ın doğusunda kimi müttefiklerimizin himayesinde büyüyen terör bataklığıdır. Tabii bir taraftan da malum İran’daki son meydana gelen terör eylemi. Şu anda tabii içeriğinde neler var, neler yok bunu henüz bilemiyoruz ama dün akşam itibarıyla 29 kişinin öldüğü, yaralılarının sayısının ise çok çok fazla olduğu, bunun da 25’i asker böyle bir durumla bölgedeki hassasiyetler daha da artıyor. Bu arada İran yönetimine geçmiş olsun derken, tüm İran halkının da başı sağ olsun diyorum. Bir taraftan Suriye krizinin siyasi çözümü yolunda adımlar atılırken, bu bataklığın kurutulması için gerekenler yapılmalı. Türkiye olarak bölgedeki tüm bu gelişmeler de gerek Tahran Zirvesi, gerek arkadan Soçi Zirvesi bunlar hassasiyetimizi aynen artırmamızı gerektiriyor.”

ÇOK SAYIDA İKİLİ GÖRÜŞMELER

Erdoğan, New York’ta BM Genel Sekreteri’nin yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile ikili görüşmeler de gerçekleştireceklerine işaret ederek, ekonomik alandaki temasları kapsamında ABD mensubu yatırımcılarla bir araya geleceklerini belirtti. Türkiye’deki Amerikalı yatırımcılarla görüşmeler yapıldığını ve çok etraflıca konuları ele aldıklarını hatırlatan Erdoğan, şimdi de Amerika’da bunun bir başka katılımını, yönetim kurulu başkanlarıyla, CEO’larıyla gerçekleştireceklerini vurguladı.

İLK DEVLET ZİYARETİ

New York’taki temaslarına müteakip ise Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in davetine icabetle 27-29 Eylül tarihleri arasında Almanya’yı ziyaret edeceklerini belirten Erdoğan, ziyaretin Cumhurbaşkanı Steinmeier’in önerisiyle devlet ziyareti niteliğinde olacağını söyledi. Erdoğan, “Kendilerine öncelikle bu davetten ötürü bir kez de sizlerin huzurunda teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.Steinmeier’in yanı sıra Başbakan Angela Merkel ile de bir araya geleceğim. Türkiye’de yatırımları bulunan büyük Alman firmalarının üst düzey yöneticileri de kabul edeceğim. Ziyaretimin son günü Almanya’nın büyük camisi olan Köln Ditip Merkez Camisi’nin, resmi açılışını yapacağız” dedi.

TRUMP İLE ŞU AN GÖRÜŞME YOK

Bir gazetecinin ABD ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, “ABD tarafından bir talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu deği” yanıtını verdi. Af ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan “Bir ailede bir kişinin eşi öldürülmüş kardeşi öldürülmüş, devlet olarak biz bunu affedebilir miyiz? O yetki o aileye aittir. Meclis’e gönderildiğine göre arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yaparlar. Şahıslara karşı af yetkisi devlette değildir” diye konuştu.

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