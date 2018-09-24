İnsanlığın sesi olacak
Suriye’de siyasi çözüm için diplomatik harekat yürüten Başkan Erdoğan BM’de dünyaya seslenecek: Vicdanları derinden yaralayan sorunlara çözüm için çağrıda bulunacağım.
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevin’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere New York’a hareket edeceklerini belirten Erdoğan, bu yıl genel kurul görüşmelerinin, Birleşmiş Milletleri tüm insanlarla ilgili kılmak, barışçıl, eşitlikçi ve sürdürülebilir toplumlar için küresel liderlik ve ortak sorumluluklar temasıyla yapıldığını söyledi.
SURİYE’NİN BÜYÜK SORUNU
Genel kurul görüşmelerinin ilk gününde, 25 Eylül’de, BM Genel Kurulu’na hitap edeceğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Konuşmamda insani krizlere dikkat çekerek, vicdanları derinden yaralayan bu sorunlara çözüm bulunması için çağrıda bulunacağım. Tabii bu noktada özellikle Suriye’deki gelişmelere dikkat çekeceğiz. Suriye krizinin üzerinden 7 yılı aşkın bir süre geçti ancak hiçbir ülke Türkiye kadar büyük bir sorumluluk almadı, elini taşın altına koymadı, bizim kadar da bedel ödemedi. Suriyeli kardeşlerimizin sorunlarını gündeme getirmek, bu zulmün artık sona erdirilmesi için gayret sarf etmek bizim insani sorumluluğumuzdur. Şu an Suriye’nin geleceği için en büyük sorun, Fırat’ın doğusunda kimi müttefiklerimizin himayesinde büyüyen terör bataklığıdır. Tabii bir taraftan da malum İran’daki son meydana gelen terör eylemi. Şu anda tabii içeriğinde neler var, neler yok bunu henüz bilemiyoruz ama dün akşam itibarıyla 29 kişinin öldüğü, yaralılarının sayısının ise çok çok fazla olduğu, bunun da 25’i asker böyle bir durumla bölgedeki hassasiyetler daha da artıyor. Bu arada İran yönetimine geçmiş olsun derken, tüm İran halkının da başı sağ olsun diyorum. Bir taraftan Suriye krizinin siyasi çözümü yolunda adımlar atılırken, bu bataklığın kurutulması için gerekenler yapılmalı. Türkiye olarak bölgedeki tüm bu gelişmeler de gerek Tahran Zirvesi, gerek arkadan Soçi Zirvesi bunlar hassasiyetimizi aynen artırmamızı gerektiriyor.”
ÇOK SAYIDA İKİLİ GÖRÜŞMELER
Erdoğan, New York’ta BM Genel Sekreteri’nin yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile ikili görüşmeler de gerçekleştireceklerine işaret ederek, ekonomik alandaki temasları kapsamında ABD mensubu yatırımcılarla bir araya geleceklerini belirtti. Türkiye’deki Amerikalı yatırımcılarla görüşmeler yapıldığını ve çok etraflıca konuları ele aldıklarını hatırlatan Erdoğan, şimdi de Amerika’da bunun bir başka katılımını, yönetim kurulu başkanlarıyla, CEO’larıyla gerçekleştireceklerini vurguladı.
İLK DEVLET ZİYARETİ
New York’taki temaslarına müteakip ise Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in davetine icabetle 27-29 Eylül tarihleri arasında Almanya’yı ziyaret edeceklerini belirten Erdoğan, ziyaretin Cumhurbaşkanı Steinmeier’in önerisiyle devlet ziyareti niteliğinde olacağını söyledi. Erdoğan, “Kendilerine öncelikle bu davetten ötürü bir kez de sizlerin huzurunda teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.Steinmeier’in yanı sıra Başbakan Angela Merkel ile de bir araya geleceğim. Türkiye’de yatırımları bulunan büyük Alman firmalarının üst düzey yöneticileri de kabul edeceğim. Ziyaretimin son günü Almanya’nın büyük camisi olan Köln Ditip Merkez Camisi’nin, resmi açılışını yapacağız” dedi.
TRUMP İLE ŞU AN GÖRÜŞME YOK
Bir gazetecinin ABD ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, “ABD tarafından bir talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu deği” yanıtını verdi. Af ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan “Bir ailede bir kişinin eşi öldürülmüş kardeşi öldürülmüş, devlet olarak biz bunu affedebilir miyiz? O yetki o aileye aittir. Meclis’e gönderildiğine göre arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yaparlar. Şahıslara karşı af yetkisi devlette değildir” diye konuştu.
iSTiŞARELERi ARTIRARAK DEVAM ETTiRECEĞiZ
Erdoğan, Almanya ziyaretine ilişkin şu bilgileri verdi: “Almanya ziyaretim sırasında öncelikli gündemimiz siyasi ilişkilerimizde son birkaç yıldır yaşanan dönemin tamamen geride bırakılması olacaktır. Steinmeier’in ortak aidiyeti ve farklılıklara saygıyı öne çıkaran yaklaşımını aynı şekilde değerli buluyoruz. Başbakan Merkel’in de ırkçı eğilimler ve aşırı sağa karşı kararlı bir duruş ortaya koyduğunu memnuniyetle gördük. Ziyaretim sırasında PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı daha etkin mücadele beklentimizi de Alman muhataplarımla paylaşacağım. Terörizmle mücadelede iş birliğimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu vurgulayacağım. Gerek New York gerekse Cumhurbaşkanı sıfatıyla Almanya’ya ilk kez gerçekleştireceğim bu ziyaretin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.
BAŞKAN’IN iTTiFAK DEĞERLENDiRMESi
Erdoğan, “Şu anda seçimlere uzun bir zaman var. Bu zaman içerisinde biz liderler olarak görüşme noktasında her zaman buna açığız. Sayın Genel Başkanı Bahçeli’nin ifade ettiği gibi bizden de genel başkan vekilini görevlendirdim. Genel başkan vekilim ve genel başkan yardımcım bu işe hazır. Onlar görüşmeleri kendi aralarında başlatacaklar. Muhteva nedir bilinmesi lazım. AK Parti olarak şu anda hedefimiz tüm belediyelerde seçime girmek üzere hazırlığımızı sürdürmekteyiz. Cumhur İttifakı noktasındaki hassasiyetimiz ne ise bundan sonraki süreçte de hassasiyetimizi koruruz” diye konuştu.
YENi HAVALiMANI AÇILIŞINDA ERTELEME YOK
Başkan Erdoğan yeni havalimanı açılışının ertelenip ertelenmediği sorusuna şöyle cevap verdi: “Ben şimdi bunu sizden duyuyorum. Öyle bir şey yok. Dün zaten oradaydım. Tekraren arkadaşlarımıza sordum. 29 Ekim’de inşallah açılışını yapacağız. Ama nedir? Peyderpey iniş kalkışlarda THY’nin İGA ile yapacağı görüşmeler çerçevesinde olacaktır. Bir anda Atatürk havalimanı devreden çıkmayacak bir geçiş süreci var. 29 Ekim oranın açılış tarihidir. Test çalışmalarını Teknofest’te yaptık. Bir defa terminal binası her şeyiyle hazır durumda. Pist gayet güzel.”
Erdoğan Almanya’da cami açılışı yapacak
Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB), Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya ziyareti sırasında Köln Merkez Camii’nin resmi açılışını yapacağını açıkladı. 2017 yılında hizmete açılan caminin resmi açılışının 29 Eylül tarihinde yapılacağı belirtildi.
ALMANYA’DA MİTİNG YAPABİLİR
DW Türkçe’nin aktardığı habere göre, DİTİB ‘temel veriler ve ayrıntılı planlama üzerinde henüz çalışılıyor’ derken, açılış törenine Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet’in de katılacağını duyurdu. 28 ve 29 Eylül tarihlerinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’ın daveti üzerine Almanya’yı ziyaret edecek Erdoğan’ın iki kez Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelmesi planlanıyor.
RESMİ AÇILIŞI YAPILMAMIŞTI
İki lider 28 Eylül’de beraber iş yemeği yiyecek ve 29 Eylül’de de ikili görüşme yapılacak. Steinmeier’in ev sahipliğindeki bir resepsiyona katılacak olan Erdoğan, Steinmeier ile de bir araya gelecek. Alman mimar Paul Böhm tarafından tasarlanan ve modern bir mimariye sahip olan Köln Merkez Camii’nde yaklaşık bin 100 kişi ibadet edebiliyor. Yaklaşık bir yıl önce bir Cuma namazıyla birlikte hizmet vermeye başlayan caminin resmi açılışı bugüne kadar yapılmamıştı. 2009 yılında temeli atılan caminin yapımı çeşitli nedenlerle sekteye uğramıştı.
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