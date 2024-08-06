İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2024 Salı / 1 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5743
  • EURO
    36,6919
  • ALTIN
    2604.17
  • BIST100
    10079.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Intagram erişim engeline ilişkin Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama
Politika

Intagram erişim engeline ilişkin Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Tunç, Intagram'a getirilen erişim engeline ilişkin, 'Şu anda BTK'nın gerekçeleri ilgili şirkete iletildi. Türkiye bir hukuk devletidir, herkes kanunlara uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok. Herkes kurallara uyacak' dedi.

6 Ağustos 2024 Salı 11:15 - Güncelleme:
Intagram erişim engeline ilişkin Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama
ABONE OL

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

Bu tür şiddet olayları kime yapılırsa yapılsın kabul edilmemesi gerekiyor. O nedenle üzüntüyle karşıladık. Tabi bir soruşturma süreci var. Özellikle sosyal medya ve bazı yayın kuruluşlarında olay farklı anlatıldı.

Sosyal medya şirketlerinin de Türkiye Cumhuriyeti devleti kanunlarına uymak zorundadırlar. Bir şey nasıl gerçek hayatta suç teşkil ediyorsa sanal alemde de eder

(Instagram ile ilgili) Haniye'nin öldürülmesi konusunda başsağlığı dileyen vatandaşlarımızın paylaşımları kaldırıldı. Bu basın özgürlüğüne sığar mı?

  • Intagram
  • Bakan Tunç
  • erişim engeli

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.