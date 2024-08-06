Intagram erişim engeline ilişkin Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

Bu tür şiddet olayları kime yapılırsa yapılsın kabul edilmemesi gerekiyor. O nedenle üzüntüyle karşıladık. Tabi bir soruşturma süreci var. Özellikle sosyal medya ve bazı yayın kuruluşlarında olay farklı anlatıldı.

Sosyal medya şirketlerinin de Türkiye Cumhuriyeti devleti kanunlarına uymak zorundadırlar. Bir şey nasıl gerçek hayatta suç teşkil ediyorsa sanal alemde de eder

(Instagram ile ilgili) Haniye'nin öldürülmesi konusunda başsağlığı dileyen vatandaşlarımızın paylaşımları kaldırıldı. Bu basın özgürlüğüne sığar mı?