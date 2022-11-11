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Politika

Interpol CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın peşinde! Türkiye'den bilgi istendi

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın Bulgaristan'da sahibi olduğu şirketin yaklaşık 125 bin lira vergi yükümlülüğünden kaçtığını tespit eden Interpol, Yalım hakkında Türkiye'ye mesaj gönderdi. Belçika'da da benzer faaliyetleri olduğu belirtilen Yalım'ın 'Türk vatandaşı olup olmadığı' soruldu.

Yeni Şafak11 Kasım 2022 Cuma 08:30 - Güncelleme:
Interpol CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın peşinde! Türkiye'den bilgi istendi
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CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve eşinin Bulgaristan'da sahibi olduğu şirketin yaklaşık 125 bin lira vergi ödemesinden kaçtığını tespit eden Interpol, Türkiye'den bilgi istedi. Belçika'da da benzer faaliyetleri olduğu belirtilen Yalım'ın Türk vatandaşı olup olmadığı soruldu.

Bulgaristan Interpol birimi, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ile ilgili Türkiye Europol-Interpol Daire Başkanlığı'na mesaj gönderdi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Diplomatik pasaportu bulunan Yalım ve eşinin sahibi olduğu şirketin 13 bin 28 Bulgar Levası (yaklaşık 124 bin 424 lira) vergi yükümlülüğünden kaçındığı belirtildi. Bu yolsuzluğun Bulgaristan makamlarınca soruşturmaya konu olduğu bildirilerek, Yalım ve eşinin "Türk vatandaşı olup olmadıklarının tespiti" talep edildi. Mesajda ayrıca söz konusu şirketin Belçika'da da benzen işlemler yürüttüğünün anlaşıldığı, bu konunun doğrulanmaya çalışıldığı kaydedildi.

PARASINA EL KONULDU

Bulgaristan'ın Targovishte şehrinde kendisine ait bir arsayı yaklaşık 300 bin avro karşılığında sattığı iddia edilen Yalım'ın, paranın bir kısmını yanına alıp özel aracıyla Türkiye'ye hareket ettiği esnada Bulgar polisi tarafından Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda durdurularak gözaltına alındığı öne sürülmüştü. Özkan Yalım'ın Bulgar polisi tarafından üzerindeki paraya el konulduğu ve ifadesinin alındığı belirtilmişti.

  • Özkan Yalım
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