İP kurucu üyesi Özcan Yeniçeri'den İP ve CHP'ye çok sert HDP tepkisi

İP'in kurucu üyelerinden Özcan Yeniçeri, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde HDP ile iş birliği yapan İP ve CHP'ye çok sert tepki gösterdi.

Yeniçeri, ''HDP ile iş birliğinin ve onunla birlikte siyasetten bir sonuç almaya çalışmanın çaresizlikten ve ödleklikten başka bir anlamı yoktur.'' dedi.

Mehmetçik'in kanından taviz verilerek seçimin kazanılamayacağını dile getiren Yeniçeri, ülkeyi bölmek için emperyalizmin emrine girmiş olan unsurlarla hiç kimsenin iş birliği yapamayacağını, yapılacak iş birliklerinin de meşru olamayacağını belirtti.

''VATANDAN TAVİZ VERİLEREK İŞ BİRLİĞİ YAPILAMAZ''

Yeniçeri, HDP'ile ilgili ''Teröristi besleyeceksiniz, teröriste destek olacaksınız, teröristi meşrulaştıracaksınız, makulleştireceksiniz sonra da Türkiye'yi ileriye götürmek için hizmet ettiğinizi söyleyeceksiniz. Buna kargalar güler.'' ifadelerini kullandı.

Yeniçeri, HDP ile iş birliği yapan CHP ve İP'e şu sözlerle tepki gösterdi:

''Vatandan taviz verilerek, milletin birliğinden taviz verilerek, Mehmetçik'in kanından taviz verilerek seçim kazanılamaz. ''Sırtımızı PYD'ye dayadık, buralardan defolup gidecksiniz...'' diyenler siyaset değil terör yapmaktadır. Bu dil siyasetin dili değil terörün dilidir. Terör dilini konuşanlarla iş birliği yapmak, üstü açık ya da kapalı yan yana gelmek hiç bir siyasi partiye katkı sağlamaz.''

''HDP KAPATILSIN''

HDP'nin siyasi kamuflajlı bir terörist organizyonu olduğunu belirten Yeniçeri, HDP'nin bölücü politaklarının red edilmesi gerektiğini ve HDP'nin kapatılması gerektiğini belirtti.