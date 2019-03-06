13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3864
  • 6,0914
  • 223.443
  • 104.282
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

İP kurucu üyesi Özcan Yeniçeri'den İP ve CHP'ye çok sert HDP tepkisi

İyi Parti Kurucu Üyesi Özcan Yeniçeri, Akşener'in HDP ile iş birliği yapmasına çok sert tepki gösterdi. Yeniçeri, HDP'nin bir terör organizasyonu olduğunu belirterek kapatılması gerektiğini ifade etti.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İP'in kurucu üyelerinden Özcan Yeniçeri, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde HDP ile iş birliği yapan İP ve CHP'ye çok sert tepki gösterdi. 
 
Yeniçeri, ''HDP ile iş birliğinin ve onunla birlikte siyasetten bir sonuç almaya çalışmanın çaresizlikten ve ödleklikten başka bir anlamı yoktur.'' dedi.
 
Mehmetçik'in kanından taviz verilerek seçimin kazanılamayacağını dile getiren Yeniçeri, ülkeyi bölmek için emperyalizmin emrine girmiş olan unsurlarla hiç kimsenin iş birliği yapamayacağını, yapılacak iş birliklerinin de meşru olamayacağını belirtti.
 
''VATANDAN TAVİZ VERİLEREK İŞ BİRLİĞİ YAPILAMAZ''
 
Yeniçeri, HDP'ile ilgili ''Teröristi besleyeceksiniz, teröriste destek olacaksınız, teröristi meşrulaştıracaksınız, makulleştireceksiniz sonra da Türkiye'yi ileriye götürmek için hizmet ettiğinizi söyleyeceksiniz. Buna kargalar güler.'' ifadelerini kullandı.
 
Yeniçeri, HDP ile iş birliği yapan CHP ve İP'e şu sözlerle tepki gösterdi:
 
''Vatandan taviz verilerek, milletin birliğinden taviz verilerek, Mehmetçik'in kanından taviz verilerek seçim kazanılamaz. ''Sırtımızı PYD'ye dayadık, buralardan defolup gidecksiniz...'' diyenler siyaset değil terör yapmaktadır. Bu dil siyasetin dili değil terörün dilidir. Terör dilini konuşanlarla iş birliği yapmak, üstü açık ya da kapalı yan yana gelmek hiç bir siyasi partiye katkı sağlamaz.''
 
''HDP KAPATILSIN''
 
HDP'nin siyasi kamuflajlı bir terörist organizyonu olduğunu belirten Yeniçeri, HDP'nin bölücü politaklarının red edilmesi gerektiğini ve HDP'nin kapatılması gerektiğini belirtti.

Başkan Erdoğan, HDP´nin PKK açıklamalarını gündeme getirdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'İsrail mahkemelerini ve kararlarını tanımıyoruz'

'İsrail mahkemelerini ve kararlarını tanımıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı'ndan Alman medyasına cevap

Dışişleri Bakanlığı'ndan Alman medyasına cevap

Dünyanın en genç milyarderi ünvanı artık Kylie Jenner'ın

Dünyanın en genç milyarderi ünvanı artık Kylie Jenner'ın

İslam dönemine ait en eski keşif ortaya çıktı

İslam dönemine ait en eski keşif ortaya çıktı

İP Kurucu üyesi Yeniçeri'den İP ve CHP'ye çok sert HDP tepkisi

İP Kurucu üyesi Yeniçeri'den İP ve CHP'ye çok sert HDP tepkisi

Rusya ve Japonya 'adalar' sorununu çözemedi

Rusya ve Japonya 'adalar' sorununu çözemedi

Şevket Demirel, Yahya Murat Demirel’i mirasından men etti

Şevket Demirel, Yahya Murat Demirel’i mirasından men etti

'YPG füze atıyor Bay Kemal savunuyor'

'YPG füze atıyor Bay Kemal savunuyor'
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, HDP´nin PKK açıklamalarını gündeme getirdi

Başkan Erdoğan, HDP´nin PKK açıklamalarını gündeme getirdi

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Büyük fırsat

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Büyük fırsat

Reuters dünyaya bu fotoğraflarla duyurdu

Reuters dünyaya bu fotoğraflarla duyurdu

Bakan Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

Bakan Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA