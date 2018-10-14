İP kurucusu Türk, canlı yayında MHP’ye geçti

<p> 7 Haziran’da koalisyon yapmadığı için eleştirilen Bahçeli’nin şimdi de koalisyon yaptığı için hedef alındığını kaydeden Türk, “Şimdi biz Devlet Bahçeli’ye kızmak için gerekçe mi arıyoruz, samimi miyiz?” değerlendirmesinde bulundu.</p>
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