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İP kurucusu Türk, canlı yayında MHP’ye geçti

İP Kurucularından Oğuzhan Türk, Halk TV’de katıldığı bir program sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin davetine vurgu yaparak MHP’ye geçtiğini duyurdu.

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7 Haziran’da koalisyon yapmadığı için eleştirilen Bahçeli’nin şimdi de koalisyon yaptığı için hedef alındığını kaydeden Türk, “Şimdi biz Devlet Bahçeli’ye kızmak için gerekçe mi arıyoruz, samimi miyiz?” değerlendirmesinde bulundu.

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