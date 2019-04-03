İP teker teker çözülüyor

Baştan beri CHP ile ittifaka karşı olan ve 24 Haziran’da CHP ile ittifakın oy kaybettirdiğini söyleyen Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ istifa etti. Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da görevinden istifa etti. İP’teki hesaplaşma sonucunda ilk istifa, İP’in kurucu kadrosu içinde Meral Akşener’le yola çıkan isimlerden biri olan Ümit Özdağ’dan geldi. Partinin kuruluş aşamasından bu yana parti yönetimini oluşturan Koray Aydın, Musavvat Dervişoğlu gibi isimlerle yaşadığı görüş ayrılıkları kulislere yansıyan Özdağ’ın, partiden ayrılabileceği iddiaları zaman zaman gündeme gelmişti. Partinin isminin belirlenme aşamasından başlayan görüş ayrılığının, kadroların oluşturulduğu teşkilatlanma aşamasında belirginleştiği kaydediliyor.

İTTİFAKA KARŞI ÇIKMIŞTI

Özdağ, 24 Haziran milletvekili seçiminde CHP-İP ittifakının da yanlışlığına işaret etmiş ve bu ittifakın zarar verdiğini de seçim sonrasında yaptığı bir açıklama ile duyurmuştu. Özdağ’ın, 24 Haziran’da yaşanan CHP ile girilen ittifaktaki seçim başarısızlığına rağmen 31 Mart yerel seçimleri için CHP ile ittifak görüşmelerinin başlatılmasıyla rahatsızlığı iyice artmıştı. CHP ile ittifaka karşı olduğunu dile getiren ve bu konuda partinin diğer yöneticilerini de uyaran Özdağ’ın, seçim çalışmalarından “elini çektiği” kulislere yansımış ve Özdağ’ın bu tavrını, Genel Başkan Meral Akşener ve parti yönetimine bildirdiği belirtilmişti.

İttifakla girilen seçimlerde İP’in yüzde 7.3 oyuna karşılık hiçbir büyükşehir veya il belediyesini kazanamamış olması ise iplerin kopmasına neden oldu. Aynı zamanda İstanbul Milletvekili olan Ümit Özdağ, CHP’ye birçok büyükşehirde omuz vererek belediye kazandırırken, kendisinin sadece 9 ilçe belediyesi alabilmesi karşısında istifa ettiğini ortaya koydu. İstifasının ana gerekçesinin “seçim başarısızlığı” olduğunu vurgulayan Özdağ’ın ardından başka isimlerin de istifalarının gelebileceği belirtiliyor.