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İP ve CHP’de hedef Mersin ve Adana

CHP ile İP arasında yerel seçimlerde ittifak ile ilgili “yeşil ışık” yakılan görüşmenin ardından kulisler hareketlendi.

  • ŞERİFE GÜZEL
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Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinde, 24 Haziran seçimlerinde “Millet İttifakı” adıyla benzemezlerin bir araya geldiği ittifakı, şimdi yerel seçimlerde de tekrar hayata geçirilmesi konusunda önemli bir adım atıldı. Aday profillerinden iki parti arasındaki oy geçişkenliğine kadar pek çok detayın ele alındığı görüşmenin esas pazarlığının ise baş başa yapılan 50 dakikalık bölümde gerçekleştirildiği belirtiliyor.  

ANKETLERE BAKILACAK 

İki parti de kamuoyu araştırmaları ile seçim işbirliğinin seçmen üzerindeki etkisine bakacak. Heyetlerin görüşmesinde anket sonuçları da masada olacak. Heyetlerin yapacağı görüşmelerin seyrine göre iki genel başkan tekrar bir araya gelerek yerelde ittifak ile ilgili nihai kararı verecek. İttifakın yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa hangi illerde ve ne şekilde olacağı, bu görüşmelerin ardından netleştirilecek. 

SİYASİ KULİSLER

Ankara başta olmak üzere bazı isimlerin adaylığı üzerinde değerlendirme yaptığı öğrenildi. Siyasi kulislerde, İP Genel Başkan Akşener’in, “Ankara adayının kendilerinden olması koşuluyla, diğer bölgelerde CHP’ye destek verme” şartı ile pazarlığı açtığı dile getiriliyor.  Her iki isim de Ankara’da Mansur Yavaş’ın kendi listesinden seçime girmesini isterken, bu konudaki görüşmenin Ankara ile başlatılıp, Mersin ve Adana ile devam ettirildiği belirtiliyor.

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