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İP ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın FETÖ ile ilişkisi ortaya çıktı: Sayesinde Twitter hesabım onaylandı

İP ve CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ın FETÖ'nün emniyet yapılanması amirlerinden Ahmet Kemal Aydoğdu ile ilişkili olduğu ve hatta Mansur Yavaş'ın FETÖ'cü Kemal Aydoğdu hakkında 'iyi biri' dediği ortaya çıktı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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İP ve CHP'nin Ankara'dan ortak aday gösterdiği Mansur Yavaş'ın Twitter hesabı üzerinden FETÖ'cü Ahmet Kemal Aydoğdu ile irtibatlı olduğunu itiraf ettiği ve FETÖ'cü Ahmet Kemal Aydoğdu hakkında da, "İyi biri" dediği ortaya çıktı.

2015 yılında FETÖ'nün emniyet yapılanmasından sorumlu ve örgüt içerisinde de Salih kod adI ile bilinen Ahmet Kemal Aydoğdu'ya Twitter hesabı üzerinden methiyeler düzen Mansur Yavaş, "Sayesinde twitter hesabım onaylandı. Çok teşekkürler. Ülkede iyi insan çok fazla. Kötüler dikkat çektiği için göze batıyor." ifadelerine yer verdi.

"Jeansbiri" hesabıyla sosyal medyada ünlenen ve çok sayıda provokatif açıklamalarda bulunan Ahmet Kemal Aydoğdu, 2017 yılında örgüt evinde saklanırken yakalanmış ve 2018 yılında 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

CHP ve İP'in Ankara adayı Mansur Yavaş'ın FETÖ'cü olduğu ortaya çıkan ve hapis cezası alan Ahmet Kemal Aydoğdu hakkında yazdığı şeyleri üzerinden aylar geçmesine rağmen silmemesi ise CHP ve İP ittifakının FETÖ ile olan ilişkisini bir kez daha ortaya koydu.

AKŞENER'İN DANIŞMANI FETÖ'DEN TUTUKLANDI

İP lideri Meral Akşener'in danışmanlığını yaptığı  Kerim Çoraklık isimli FETÖ militanı da yine 2018 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Akşener'in iletişim işlerini yürüten Çoraklık'ın FETÖ lehine yazdığı sosyal medya paylaşımları daha sonra ifşa olmuş ve tutuklanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI FETÖ'DEN TUTUKLANDI

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanları da geçtiğimiz yıllarda FETÖ'cü olduğu gerekçesi ile tutuklanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığını yapan Fatih Gürsul'un binlerce defa bylock kullandığı tespit edilmiş ve Gürsul'a 7 yıl hapis cezası verilmişti.

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