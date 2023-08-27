İmamoğlu ve Yavaş'ın üstünü çizdiler: Onlar artık CHP'nin belediye başkanları

Türkiye yerel seçimlere doğru giderken 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan koalisyonun ortakları kendi içlerinde yaşadıkları krizlerle gündeme geliyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Afyonkarahisar'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözleri koalisyon içindeki krizi daha da derinleştirdi.

Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'a Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına rıza göstermelerinden dolayı tepki gösterdi.

İYİ Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı belirtilen Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale de Akşener'den sonra İmamoğlu ve Yavaş'a sert tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, 14 ve 28 Mayıs'ta hezimete uğrayan koalisyonun yerel seçimlerde kurulma ihtimalin çok zayıf olduğunu vurguladı.

KILIÇDAROĞLU'NA RIZA GÖSTERDİLER

Özlale, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak önerdik ve onlar 'CHP belediye başkanları olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istiyoruz' dediler." sözleri ile İmamoğlu ve Yavaş'a tepki gösterdi.

"ONLAR ARTIK CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARIDIR"

Ümit Özlale "Onlar artık bizim için CHP'nin belediye başkanlarıdır." dedi ve "Seçimde onları desteklemezsek, bu bizim için bir tezat oluşturmaz." sözlerini kullandı.