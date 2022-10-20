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Politika

İP'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak 'hamburger' göndermesi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, ABD'deki gizemli sekiz saatinde hamburger yemeye gittiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

20 Ekim 2022 Perşembe 08:17 - Güncelleme:
İP'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak 'hamburger' göndermesi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de gazetecilerden habersiz tam sekiz saat ortadan kaybolmuş, bu durum Türk gazetecilerin tepkisine yol açmıştı.

Çeşitli iddiaların ortaya atıldığı olayla ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Hamburger yemeye gittik diyerek." demişti.

İYİ PARTİ'DEN HAMBURGER ELEŞTİRİSİ

Kılıçdaroğlu'nun hemen ardından ABD'ye giden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, CHP Liderine göndermede bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erozan, "ABD'ye hamburger yemeye gelmedik." ifadelerini kullandı.

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