CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de gazetecilerden habersiz tam sekiz saat ortadan kaybolmuş, bu durum Türk gazetecilerin tepkisine yol açmıştı.
Çeşitli iddiaların ortaya atıldığı olayla ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Hamburger yemeye gittik diyerek." demişti.
Kılıçdaroğlu'nun hemen ardından ABD'ye giden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, CHP Liderine göndermede bulundu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erozan, "ABD'ye hamburger yemeye gelmedik." ifadelerini kullandı.