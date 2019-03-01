İP’e dolandıkları Mersin’de çıkış formülü ‘tavşan aday’

İP cephesinde arapsaçına dönen Mersin adaylığı konusunda son çare olarak Ayfer Yılmaz’lı ‘tavşan aday’ formülü devreye sokuldu. Listeleri zamanında teslim edemediği için Mersin’de seçimlere katılma hakkını kaybeden İP, son anda boşa düşürdüğü adayı Burhanettin Kocamaz’ı, geri çekerek Demokrat Parti (DP) adayı olarak bildirmişti. Ancak İl seçim ve ardından da YSK, bir parti listesindeki adayın başka parti listesinden aday olamayacağına karar verdi. Böylelikle Burhanettin Kocamaz’a, ‘hülle’ yoluyla başka partiden de olsa adaylık yolu kapanmış oldu. Bunun üzerine İP Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Ayfer Yılmaz’ın DP listesinden aday gösterilmesi kararlaştırıldı. Parti kulislerinde ise Yılmaz’ın seçilmesi durumunda ‘tavşan aday’ formülü nedeniyle koltuğunu Burhanettin Kocamaz’a devredeceği konuşuluyor. Burhanettin Kocamaz ise yaptığı basın açıklamasında Ayfer Yılmaz’ı destekleyeceğini açıkladı.

‘Tavşan aday’ formülü nedir? Burhanettin Kocamaz’ı aday yapmak isteyen İP’liler, tavşan aday formülü üzerinde duruyor. Buna göre, başka bir isim çıkıp belediye başkanlığı için aday olacak ve Burhanettin Kocamaz için oy toplayacak. Tavşan adaylık devreye girerse, Burhanettin Kocamaz ise 1. sıradan meclis üyesi adayı gösterilecek. Seçimler bittikten sonra ise tavşan aday seçildiği takdirde istifa edecek ve Kocamaz Büyükşehir Belediyesi Başkanı olacak.