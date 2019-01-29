İP'i HDP'ye bağladı

Zillet İttifakı’nın gizli ortağı HDP, CHP’ye olan desteğini 31 Mart seçimleri öncesinde açıkça ifade etti. 3 Büyükşehir’de ‘Zillet ittifakı’ lehine aday göstermeyen HDP, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki birçok yerde terör örgütü PKK ile ilişkili oldukları iddiasıyla yargılanan isimleri aday gösterdi. Kendisini ‘milliyetçi’ olarak tanımlayan İP ise CHP ile ittifak yapabilmek adına HDP’nin dümen suyuna girmiş oldu. CHP, HDP ile gizli ittifak konusunda başından beri gösterdiği hassasiyet kendisini ‘Andımız’ konusunda da göstermiş ve PKK’nın siyasi uzantısını küstürecek bir adım atılmamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu, aday belirleme sürecinde de HDP’yi, İP’ten fazla dikkate aldı. Bu nedenle parti içinde karışıklıklar yaşandı. Birçok ilde istifalar ardı ardına geldi.

HDP İLE İP AYNI ÇATIDA

HDP’nin terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olduğu eleştirilerine her seferinde karşı çıkan CHP, örgütün siyasi uzantısını ‘milliyetçilik’ iddiasındaki İP ile aynı çatı altında buluşturdu. HDP ise, 31 Mart seçimlerinde KCK/PKK davalarında yargılanan isimleri aday gösterirken, ‘Zillet İttifakı’na destek amacıyla bazı yerlerde aday göstermedi. Ancak HDP’nin listesinde yer alan isimlerin özellikle terör örgütüne müzahir isimlerden seçmesi dikkat çekti. Adana, İzmir, İstanbul gibi illerde HDP’den gelecek oylara bel bağlayan Zillet İttifakı, HDP’nin terör örgütüyle ilişkilendirilmesine şiddetle karşı çıkıyor. ‘Milliyetçilik’ iddiasındaki İP’in de benzer tavır sergilemesi parti üst yönetiminde bir rahatsızlık yaratmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK’nın hendek-barikat eylemleri sırasında teröristlere “Hendek kazan arkadaşlar” diye hitap ederken, CHP’li Engin Altay ise “CHP’nin yanına HDP’yi yaklaştırarak milletin aklıyla alay etmek” demişti.

TERÖRİSTLERE DESTEK

Buna benzer açıklamalar 24 Haziran seçimleri öncesinde olduğu gibi 31 Mart seçimleri öncesinde de devam etti. CHP’nin Elazığ milletvekili Gürsel Erol “HDP’yi terör örgütüyle bağdaştıracak bir söylemi doğru bulmuyorum” dedi. CHP-İP ittifakının HDP’nin batı illerindeki desteği için takındıkları tutum parti tabanlarında da tepkilere neden oldu. CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer’in aday göstermesi Kılıçdaroğlu’nun meşru ortağı İP’in yerine gayrimeşru gözdesi HDP’nin hassasiyetlerini dikkate aldığını ortaya koydu. Tunç Soyer, Güneydoğu’daki hendek olaylarında HDP’li belediyeleri kardeş kabul ederken, çukur kazan teröristlere destek vermişti.

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