İP'in 1. sıradan aday gösterdiği Gürban, HDP sevici çıktı: İçişleri bakanlığı verelim

İstifa krizleriyle çalkalanan İYİ Parti'de bu kez aday krizi yaşanıyor. Gaziantep birinci sıradan aday gösterilen Mehmet Mustafa Gürban skandal paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

"HDP'YE İÇİŞLERİ BAKANLIĞINI VERELİM"

İYİ Partili Gürban attığı bir tweette terör örgütünün siyasi kolu HDP'ye içişleri bakanlığı vermekten bahsetti. Gürban skandal tweetinde , "Ben olsam HDP ile görüşür, HDP'ye içişleri bakanlığını öneririm." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİLİ ADAYIN SKANDALLARI



İYİ Parti'nin Gaziantep'ten birinci sıra milletvekili adayı olarak sunduğu ve listede iş adamı olarak yer alan Mehmet Mustafa Gürban'ın daha önce borsa spekülatörü olduğu iddiasıyla Serbest Piyasa Kurumu'ndan birçok kez ceza aldığı ortaya çıktı. Gürban'ın Twitter ve Telegram hesapları üzerinden borsa hisselerinde yatırımcıları yanıltıcı bilgiler verdiği gerekçesiyle defalarca işlem ve para cezaları aldığı da ortaya çıkmıştı.