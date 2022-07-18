İP'in 'anket' oyunu deşifre oldu! ''Büyük paralar vadedildi''

Gazeteci-yazar Sabahattin Önkibar, İP'in anamuhalefete taşınma maksadıyla seçim öncesi hazırladığı 'anket' oyununu anlattı.

İP'DEN ANKET ŞİRKETLERİNE 'BİZİ YÜKSEK GÖSTERİN' ZİYARETİ

Sabah'ın haberine göre, sosyal medya üzerinden bir video yayınlayan Önkibar, Meral Akşener'e çok yakın olan İP Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'ın, Metropol, Avrasya, ORC, AREA gibi bazı kamuoyu araştırma şirketlerinin başkanlarını ziyaret edip seçim öncesi mutabakata vardığını öne sürdü.

BÜYÜK PARALAR VADEDİLDİ

Önkibar, "Bu siyasi anket firmalarından İYİ Parti'yi her hafta kademe kademe yükseltip ana muhalefete taşınması, Zafer Partisi'ne hiç yer verilmemesi istenmiş. Ve de karşılığında büyük ödemeler, paralar vadedilmiş." ifadelerini kullandı.