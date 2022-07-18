İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2022 Pazartesi / 19 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,4339
  • EURO
    17,6591
  • ALTIN
    962.706
  • BIST100
    2382.44
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İP'in 'anket' oyunu deşifre oldu! ''Büyük paralar vadedildi''
Politika

İP'in 'anket' oyunu deşifre oldu! ''Büyük paralar vadedildi''

Gazeteci-yazar Sabahattin Önkibar, İP'in Metropol, Avrasya, ORC, AREA gibi bazı anket şirketlerini ziyaret ettiğini iddia etti. 'Firmalardan İYİ Parti'yi her hafta kademe kademe yükseltip ana muhalefete taşınması ve Zafer Partisi'ne hiç yer verilmemesi istenmiş.' diyen Önkibar, bunun karşılığında büyük paralar vadedildiğini öne sürdü.

Sabah18 Temmuz 2022 Pazartesi 08:27 - Güncelleme:
ABONE OL

Gazeteci-yazar Sabahattin Önkibar, İP'in anamuhalefete taşınma maksadıyla seçim öncesi hazırladığı 'anket' oyununu anlattı.

İP'DEN ANKET ŞİRKETLERİNE 'BİZİ YÜKSEK GÖSTERİN' ZİYARETİ

Sabah'ın haberine göre, sosyal medya üzerinden bir video yayınlayan Önkibar, Meral Akşener'e çok yakın olan İP Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'ın, Metropol, Avrasya, ORC, AREA gibi bazı kamuoyu araştırma şirketlerinin başkanlarını ziyaret edip seçim öncesi mutabakata vardığını öne sürdü.

BÜYÜK PARALAR VADEDİLDİ

Önkibar, "Bu siyasi anket firmalarından İYİ Parti'yi her hafta kademe kademe yükseltip ana muhalefete taşınması, Zafer Partisi'ne hiç yer verilmemesi istenmiş. Ve de karşılığında büyük ödemeler, paralar vadedilmiş." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.