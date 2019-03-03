İP'li aday Keçeci: CHP'nin 'Kimi koysam seçilir' tavrı seçmeninden bile tepki görüyor

İP'in Beşiktaş Adayı Affan Keçeci "CHP'nin 'Kimi koysam seçilir' tavrı seçmeninden bile tepki görüyor. İnsanlar kızgın, bir yerlere ders verilmesi gerektiğini düşünüyor. Kimse çantada keklik değil." dedi.

"KİMSENİN OYU ÇANTADA KEKLİK DEĞİL"

Rus medyasından RS FM'e konuşan Keçeci, Keçeci, CHP'nin "kimi koysam seçilir" tavrının CHP seçmeninden bile tepki gördüğünü söyledi. "İnsanlar kızgın, bir yerlere ders verilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Kimsenin oyuna ipotek koyamazsınız. Kimse de çantada keklik değil. Göreceksiniz Beşiktaş seçmeni sürpriz yapacak" diye konuştu.

HAZİNEDAR DÖNEMİNİ ANLATTI

Keçeci, kendisinin Beşiktaş Belediye Meclis Başkanı olduğu, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle görevden alınan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar dönemini "Bir belgeye imza atmadım. Sonra benim imzamın taklit edildiğini gördüm. Olay zaten evrakta sahtecilik suçuyla adalete de intikal etti." sözleriyle özetledi.

(gunes.com)