İP'le ilgili çarpıcı ifşaatlar! ABD Kongresi ile bağı ne?

JOE BIDEN’LA 1,5 SAAT BAŞ BAŞA

Dönemin ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, 2014’te 6. Atlantik Konseyi Enerji ve Ekonomi Zirvesi için geldiği İstanbul’da DDA temsilcileri ile 1,5 saat basına kapalı bir görüşme yapmıştı. FETÖ’yü destekleyen sosyal medya paylaşımlarının ortaya çıkması üzerine İP'in sosyal medya danışmanı Kerim Çoraklık gözaltına alınmıştı. Çoraklık’tan sonra ise İP saflarına katılan iki ilginç isim de çok tartışıldı. ABD’de Google’daki dolgun maaşlı kariyerini bırakarak Türkiye’ye gelerek İP'e katılan Taylan Yıldız’ın bu transferinin arkasındaki sebep hala bir muamma.

YOUTUBE VİDEOSUNU KALDIRDI

Geçtiğimiz gün Denge ve Denetleme Ağı için yaptığı yeni anayasa konusundaki açıklamaları sosyal medyada gündem olan İP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, “Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak bizde Çerkes’ler adına özellikle cumhuriyetin kuruluşundan itibaren gördüğümüz asimilasyon politikalarının sonuçlarını yaşayan insanlar olarak, birinci sınıf vatandaş olarak yaşayan insanlar olabilmek, herkesin eşit hak ve özgürlüklere sahip olması, herkesin eşit şekilde kullanabilmesi adına isteklerimizi TBMM’ye bildirdik” skandal ifadelerini kullanarak adeta mikromilliyetçilik propagandası yaptı. Ayrıca kapatılan İMC TV’deki bir konuşması da ortaya çıkan Seymen çerkeslerin Türkçe konuşmaya zorlandığını vurgulayarak “ana dilde eğitim” talep etti. Seymen sert tepkilerin ardından açıklamasını YouTube’dan sildi ve bir açıklama yayınlayarak Türkiye’deki herkesin “Türk” olduğunu söyleyerek çark etti.