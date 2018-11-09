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İP’leri kimin elinde

Eski milletvekili Burhan Orhan, Betül Bayraktar Orhan ve Prof. Dr. Azmi Yetim, İP üyeliği ile partideki görevlerinden istifa etti.

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MHP kanadından gelen milliyetçi, ülkücü isimlerin dışlandığını dile getiren 21. Dönem MHP Bursa milletvekili seçilen Burhan Orhan “Arkadaşlarımızın genel kanaatine göre duruşu milli ve omurgası sağlam insanlarla pek yol yürünmek istenmedi. Meral Hanım yola çıktıklarını, yolda bulduklarıyla değişti. Durmanın bir anlamı yoktu. Ayrıca partiyi kimin yönettiğini bilmiyoruz. Hangi eller ya da kim? Partiyi Meral Hanım yönetmiyor, sadece kumanda ediyor” değerlendirmesinde bulundu. 

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