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Politika

İP'li Çıray'dan 7'li koalisyona serzeniş: 'Seçim hilesiyle kaybettik' mazeretinden bıktım

İYİ Partili Aytun Çıray, seçim mağlubiyetini kabul etmek yerine hile iftirasına başvuran 7'li koalisyona tepki gösterdi. Çıray yaptığı açıklamada, 'Şu 'seçim hilesi ile kaybettik' mazeretinden bıktım. Üstelik seçmende umutsuzluk yaratıyor. Sormazlar mı altılı masanın seçim güvenliği komisyonu ne işe yaradı diye. İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin'i nasıl kazandın?' dedi.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:16 - Güncelleme:
İP'li Çıray'dan 7'li koalisyona serzeniş: 'Seçim hilesiyle kaybettik' mazeretinden bıktım
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Türkiye, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimde Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tercih etti. Yenilgiyi hazmedemeyen 7'li koalisyon mensupları seçim günü

Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 50'yi geçen aday olmadığı için ikinci tur yolu açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda aldığı yüzde 49,50'lik oy muhalefetin dengeleriyle oynadı.

"SORMAZLAR MI SEÇİM GÜVENLİĞİ KOMİSYONU NE İŞE YARADI DİYE"

Hüsrana uğrayan Millet İttifakı nasıl bir ikinci tur politikası izleyeceğine karar verirken, İyi Partili Aytun Çıray'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Seçimlerde hile yapıldı iddiasından bıktığını söyleyen Çıray, bu iddiaların seçmende umutsuzluk yarattığını söyledi. Altılı masanın seçim güvenliğiyle ilgili çalışmalarını eleştiren Çıray, "İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin'i nasıl kazandın?" dedi.

"MAZARETTEN BIKTIM"

Aytun Çıray'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle: "Şu "seçim hilesi ile kaybettik" mazeretinden bıktım. Üstelik seçmende umutsuzluk yaratıyor. Sormazlar mı Altılı Masa'nın seçim güvenliği komisyonu ne işe yaradı diye. İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin'i nasıl kazandın?"

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