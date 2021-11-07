İP'li vekilin geçmişi skandallarla dolu! ''Bu karar Türkkan'ı korumaktır''

7 Kasım 2021 Pazar 15:02 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 15:10

Son olarak şehit yakınına küfreden İP'li Lütfü Türkkan'ın skandalları her geçen gün artıyor.

İşte İP Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın skandal vukuatları:

-Lütfü Türkkan'ın en son imza attığı skandal, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında, partisinin HDP ile yakın ilişki kurmasına tepki gösteren bir şehit ağabeyine "Senin bacını s..." diyerek küfür etmesi oldu.

- Öte yandan Siirt'te gene eleştiren vatandaşa saldıran Türkkan'ın ardından İP'liler vatandaşı linç etmeye kalkıştı.

- İP'li Türkkan'ın korumaları, Türkkan'ın çiftliğindeki 15 kaçak yapının yıkımını takip eden gazeteci Mustafa Uslu'ya saldırmıştı.

- İP Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meral Akşener'e soru soran Rizeli anneye iftira atmıştı. Türkkan'ın "para almakla" suçladığı Havva Sergen'in, görüştüğü kişinin oğlu olduğu ortaya çıkmıştı

ZİRAAT BANKASI'NIN 36 MİLYONU LİRASINI BATIRDI

İP Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, Ziraat Bankası aracılığıyla kullandığı 36 milyon dolar krediyi batırdığı haberleri günlerce konuşulmuş, Türkkan ise konuya ilişkin sessizliğini korumuştu

"BU KARAR, LÜTFÜ TÜRKKAN'A OLABİLECEK EN BÜYÜK HEDİYEDİR"

Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ı grup başkanvekilliği görevinden alınması kararına ilişkin star.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, "Bu karar Lütfü Türkkan'a olabilecek en büyük hediyedir. Asıl beklenen partisinden ve hatta milletvekilliğinden istifa etmesiydi. Bu adımla, Türkkan bir süre için kamuoyu önünden geri çekilmiş oldu. Bu karar, Lütfü Türkkan'ı korumaya yönelik bir karardır. Zira daha vahim iddialar da var. Meral Akşener'in bütün il başkanlıklarına Lütfü Türkkan'ın sosyal medyada desteklenmesine yönelik talimat verildiği iddia ediliyor. Ki zaten şu ana kadar Meral Akşener, Lütfü Türkkan'ın yaptıklarına karşı herhangi bir tepki göstermiş değil. Bu Lütfü Türkkan'ın ilk skandalı da değil. Daha önce bir gazeteciyi korumalarına dövdürmüştü. Ziraat Bankası'ndan aldığı 36 milyon doların üzerine yattığı iddiaları ortaya çıkmıştı. Rizeli anneye iftiralarda bulunmuştu. Lütfü Türkkan partide bütün bunlara rağmen korundu. Çünkü, "Lütfü Türkkan parti içinde çok önemli bir isim. Partinin il gezilerini finanse eden bir isim. Dolayısıyla Meral Akşener Türkkan'ı gözden çıkaramaz" gibi yorumlar yapılıyor. Sadece grup başkanvekilliğinden alınması da bu iddiaları doğruluyor. Bu adam da Türk polisinin koruması altında şehit yakınına hakaret ediyor. Durum bu."

"ZERRE ŞEREFİ VARSA İSTİFA EDER"

Şehit ağabeyine küfür eden İP'li Lütfü Türkkan'a, şehidin diğer kardeşi Ahmet Gümren çağrıda bulundu: "O milletvekiline, o küfrün hesabını adalet önünde soracağız. Böyle bir insanın siyasette yeri yok."

"LÜTFÜ BEY'E BİR SORUN ONUN KARDEŞİ PARÇALANDI MI?"

Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi Gümren, "1997'den bu yana yaşayan bir acı var. Parçalanmış bir kardeş canı var. Lütfü Bey'e bir sorun onun kardeşi parçalandı mı? Çuvallarla topladılar mı?" dedi.