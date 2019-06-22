İP’te Demirtaş çatlağı başgösterdi

İP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Selahattin Demirtaş’ın “Bugün için İmamoğlu’nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz” yönündeki paylaşımını alıntılayıp, “Artık bizi millet yapan unsurlara #VicdanKardeşliği’ni eklemeliyiz” paylaşımı yaptı.

AYTUN ÇIRAY SEN ANLA...

Çıray’a cevap, çok geçmeden kendi partisinin Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’ndan geldi. Çıray’ın hemen ardından paylaşımda bulunan Ağıralioğlu, “İmralı’daki bebek katilinin de, PKK’ya terör örgütü diyememiş Demirtaş’ın seçmene koordinat vermesinin de bizde bir karşılığı yoktur. İğneyi hükümete, çuvaldızı da kendimize batırıyorum. Tayyip Erdoğan sana söylüyorum, Aytun Çıray sen anla” sözleriyle dikkat çekti. Ağıralioğlu’nun mesajı, parti içinden HDP’ye yeşil ışık yakan ve sempati ifadelerinde bulunanlar için sert bir uyarı niteliği taşıdı.