İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den edip AK Parti'ye katıldığını açıkladı. Özvarinli yaptığı açıklamalarda "İYİ Parti'de bütün kritik kapıları, Akşener'in yakın çevresini FETÖ'cüler tuttu. Milliyetçiler, geri plana itildi" dedi.

A Haber'e konuşan Hasan Sami Özvarinli, "İYİ Parti'den istifa etmemin nedeni milli ve manevi değerler ışığında olmuştur. Memleket ve millet menfaati Cumhur İttifakı yanadır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayın cumhurbaşkanımızın etrafındadır. Bu işbirlikçilere bu FETÖ'cülere bir Türk milletti olarak yar etmeyeceğiz." dedi.

İstifasının perde arkasını anlatan Özvarinli, İYİ Parti milletvekili listelerinin Meral Akşener'in baş danışmanı Yüksel Korkmaz tarafından hazırlandığı söyledi. Özvarinli, "Bu adam gittiğimiz her yerde FETÖ'cülerden bahsediyor. KHK'lılardan bahsediyor. Bu Yüksel Korkmaz'ı başımıza koydular çünkü rahatsız oldular. Çünkü milliyetçiler uzaklaştırmaya başladılar. Kimse Pensilvanya'da orada burada FETÖ bağlantılı vakıflarda çalışan bir insanı iyi bir insan olarak izah edemez." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti içerisindeki FETÖ yapılanmasının partiyi esir aldığını vurguladı, "Bu yapıyla ciddi bir mücadele verdim. Yavuz Ağıralioğlu çok ciddi gayretler gösterdi. Ben şahsım olarak ciddi gayret gösterdim. Ama geldiğimiz nokta tepedeki sistem bu mücadeleden rahatsızlığı yok etmeye silmeye çalıştı. Temmuz ayında Meral Akşener ile görüşmek için büyük bir baskı yaptım. Bir danışman olarak genel başkanla görüştürülmedim. Etrafı saran o çeper bizi sarar mı? Bundan genel başkanı haberi olmaması olur mu?" diye konuştu.

Hedefinde HDP'nin içinde bulunduğu 7'li koalisyon vardı. HDP'nin "Öcalan'a özgürlük" vaadine İYİ Parti'nin neden ses çıkarmadığını da açıkladı. Hasan Sami Özvarinli, "Kurumsal olarak ses çıkaramazlar çünkü CHP içinde sistem biliyorlar. Onlarda CHP bu operasyonda Kılıçdaroğlu adaylığın taahhüdü biliyor ondan dolayı konuşamıyor iki gün sonra o suça ortak oldu. Bu masa ülkeyi mi yönetecek? Bunlar gelecek canım sıkıldı masadan kalkacak ertesi gün masaya oturacak. Masanın kaprisleri böyle memleket mi yönetilir?" sözlerini kullandı.

İYİ Parti'deki milliyetçi muhafazakar kesime de seslenen Özvarinli, "Bu memlekete boyun borcudur. Doğum hakkıdır istifa etmeleri gerekir durmamaları lazım. Nasıl gidip oy vereceksiniz? Üst akıl devreye girmiştir. Millet evlatları set almalı" dedi.