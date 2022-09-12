İP'de istifa depremi: Masada zaman öldürüyoruz

İP'den istifa eden Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözlerinin bardağı taşırdığını söyledi. Özışık, İP teşkilatının da CHP ile yapılan ittifaka karşı olduğunu belirtti. Tekin'in açıklamaları sonrasında İP'deki görevinden istifa eden Işık, ayrılış nedenlerini Yeni Şafak'a anlattı.

HDP İLE DOLAYLI BAĞLANTI

"CHP ile ittifakımız devam ettiği sürece HDP ile dolaylı bir bağlantı içerisinde kalıyoruz. Sabırla ittifakın bitmesini bekledim. Gürsel Tekin'in açıklaması da bardağı taşırdı" diyen Özışık, "Partinin adı İYİ ama çok kötü yönetiliyor" şeklinde konuştu.

MASADA ZAMAN ÖLDÜRÜYORUZ

Parti yönetimine yönelik "Teşkilat İşleri hiçbir tecrübesi olmayan bu konuları bilmeyen iki kişinin elinde. Biri dürüst bir adam ama liyakatsiz. Diğeri de hem dürüst değil hem de liyakatsız" eleştirisinde bulunan Özışık, 6'lı masayı kast ederek "Biz bu masada tabiri caizse zaman öldürüyoruz" dedi.

Özışık'in sözleri için "Genel başkan yardımcılığı yapmış, genel sekreterlik yapmış, o konuşmanın genel başkandan ayrı yapıldığını düşünmüyorum" diyen Işık, "O açıklamayla kamuoyunu yokladılar. Ben de yeter artık dedim ve istifa etme kararı aldım" diye konuştu.

UMARIM İTTİFAK BİTER

Özışık, CHP ile yapılan ittifaka teşkilatın bakışını da şöyle değerlendirdi: "Yozgat'ı iyi bilirim. Herkes CHP ile ittifaka karşı. Ama herkes ha bugün ha yarın bitecek diye düşünüyor. Ben de çok uzun süre bitecek diye bekledim. Umarım da biter."

Parti üyeliğinden istifa etmediğini belirten Özışık, "Beni MDK'ya sevk ettiler. Asıl hedefim İYİ Parti'li kalarak, partide yapılan yanlışları ortaya koyup öncelikle partinin kendine çeki düzen vermesini sağlamak" ifadelerini kullandı. Öte yandan Amasya İl Başkanı Avni Verdi de il başkanlığı görevinden istifa etti.