İP'te kılıçlar çekildi: Akşener, CHP'ye çok fazla taviz verdi

31 Mart seçimlerinde CHP ile Millet İttifakı'nda yer alana ancak 81 ilden, hiçbir büyükşehir ve ili kazanamayan İP karıştı. Parti kurucularından Ümit Özdağ'ın Genel Başkan Yardımcılığından istifa etmesi ile iyice beliren süreç olağanüstü kurultay çağrısı sonrası suçlamalara dönüştü.

SONUÇLAR İÇİN MERAL AKŞENER SUÇLANIYOR

Haber 7'nin haberine göre, partinin Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Musavat Dervişoğlu, Meral Akşener'e CHP'ye çok fazla taviz vermek, İstanbul ve Ankara'nın CHP tarafından kazanılmasına rağmen hiçbir büyükşehir ve ilde belediye başkanlığı kazanılmamasından dolayı tepki gösteriyor.

AKŞENER CEPHESİNDEN ADAMCILIK TEPKİSİ

Akşener cephesi ise bu iki ismin aday belirleme sürecinde kendine yakın isimleri aday gösterme çabasında olduklarını, 24 Haziran sürecinde de parti içinde bir grubun ekipçilik yaptığını ve Meral Akşener'e karşı operasyon yapıldığını belirtiyor.