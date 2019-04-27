İP'te kılıçlar çekildi: Akşener, CHP'ye çok fazla taviz verdi
31 Mart yerel seçimlerine CHP ile giren Meral Akşener yönetimindeki İP'te işler karıştı. 81 ilden birini bile alamayan partide geçtiğimiz günlerde olağanüstü kurultay çağrısı yapılmışken, üst yönetim seçim hezimeti için birbirini suçlamaya başladı.
31 Mart seçimlerinde CHP ile Millet İttifakı'nda yer alana ancak 81 ilden, hiçbir büyükşehir ve ili kazanamayan İP karıştı. Parti kurucularından Ümit Özdağ'ın Genel Başkan Yardımcılığından istifa etmesi ile iyice beliren süreç olağanüstü kurultay çağrısı sonrası suçlamalara dönüştü.
SONUÇLAR İÇİN MERAL AKŞENER SUÇLANIYOR
Haber 7'nin haberine göre, partinin Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Musavat Dervişoğlu, Meral Akşener'e CHP'ye çok fazla taviz vermek, İstanbul ve Ankara'nın CHP tarafından kazanılmasına rağmen hiçbir büyükşehir ve ilde belediye başkanlığı kazanılmamasından dolayı tepki gösteriyor.
AKŞENER CEPHESİNDEN ADAMCILIK TEPKİSİ
Akşener cephesi ise bu iki ismin aday belirleme sürecinde kendine yakın isimleri aday gösterme çabasında olduklarını, 24 Haziran sürecinde de parti içinde bir grubun ekipçilik yaptığını ve Meral Akşener'e karşı operasyon yapıldığını belirtiyor.
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