20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

İP'te kılıçlar çekildi: Akşener, CHP'ye çok fazla taviz verdi

31 Mart yerel seçimlerine CHP ile giren Meral Akşener yönetimindeki İP'te işler karıştı. 81 ilden birini bile alamayan partide geçtiğimiz günlerde olağanüstü kurultay çağrısı yapılmışken, üst yönetim seçim hezimeti için birbirini suçlamaya başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

31 Mart seçimlerinde CHP ile Millet İttifakı'nda yer alana ancak 81 ilden, hiçbir büyükşehir ve ili kazanamayan İP karıştı. Parti kurucularından Ümit Özdağ'ın Genel Başkan Yardımcılığından istifa etmesi ile iyice beliren süreç olağanüstü kurultay çağrısı sonrası suçlamalara dönüştü. 
 
SONUÇLAR İÇİN MERAL AKŞENER SUÇLANIYOR
 
Haber 7'nin haberine göre, partinin Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Musavat Dervişoğlu, Meral Akşener'e CHP'ye çok fazla taviz vermek, İstanbul ve Ankara'nın CHP tarafından kazanılmasına rağmen hiçbir büyükşehir ve ilde belediye başkanlığı kazanılmamasından dolayı tepki gösteriyor.
 
AKŞENER CEPHESİNDEN ADAMCILIK TEPKİSİ
 
Akşener cephesi ise bu iki ismin aday belirleme sürecinde kendine yakın isimleri aday gösterme çabasında olduklarını, 24 Haziran sürecinde de parti içinde bir grubun ekipçilik yaptığını ve Meral Akşener'e karşı operasyon yapıldığını belirtiyor.

Sıcak su hattı patladı, yol çöktü, yolcu otobüsündekiler mahsur kaldı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Katliam gibi kaza: 7 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza: 7 kişi hayatını kaybetti

ABD'de alarm: Karantinaya alındılar

ABD'de alarm: Karantinaya alındılar

Yoğurt nasıl oluyor da uzun süre ekşimeden kalıyor?

Yoğurt nasıl oluyor da uzun süre ekşimeden kalıyor?

Milyonları ilgilendiriyor: e-Devlet'ten öğrenilebilecek

Milyonları ilgilendiriyor: e-Devlet'ten öğrenilebilecek

Fenerbahçe için 500 bin TL veren Galatasaraylı kim?

Fenerbahçe için 500 bin TL veren Galatasaraylı kim?

Adnan Oktar suç örgütünde son dakika gelişmesi: Yakalandı

Adnan Oktar suç örgütünde son dakika gelişmesi: Yakalandı

Diriliş Ertuğrul seti değil... Burası Van

Diriliş Ertuğrul seti değil... Burası Van

'Bu davanın adamı olduğunu söyleyenler seçim sürecinde neredeydiler?'

'Bu davanın adamı olduğunu söyleyenler seçim sürecinde neredeydiler?'
 

POPÜLER HABERLER

Konya´da 4 ayaklı arazi robotu üretildi

Konya´da 4 ayaklı arazi robotu üretildi

İşte bu yaz en çok konuşulacak 10 film

İşte bu yaz en çok konuşulacak 10 film

Gözyaşlarıyla izlediler

Gözyaşlarıyla izlediler

Milyonlara güzel haber... Emekliye en az 1.927 TL

Milyonlara güzel haber... Emekliye en az 1.927 TL

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA