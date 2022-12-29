İP'ten Kılıçdaroğlu'na rest: Asla onay vermeyeceğiz!

İP Sözcüsü Zorlu, bugün Parti Genel Merkez'inde basın toplantısı düzenledi.

Kürşad Zorlu, erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Seçime şu anda tahmini 170 günlük bir süre kaldı. Bir an önce milletimizin karşısına seçim sandığının getirilmesini ortaya koyduk. Biz, İYİ Parti olarak açık ve net bir kararın içindeyiz. 6 Nisan tarihinden sonra yapılması düşünülecek, planlanacak herhangi bir seçim tarihine asla onay vermeyeceğiz. Sayın Genel Başkan'ımızın ve kurullarımızın ortak görüşüdür" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "çoklu aday masada konuşulabilir" ifadesinin hatırlatılması üzerine Zorlu, şunları kaydetti:

TEK VE ORTAKA DAY DIŞINDA BİR SEÇENEĞİ ONAYLAMIYORUZ

Bu konuda net bir görüş içerisindeyiz. 13'üncü Cumhurbaşkanının altılı masa tarafından belirlenmesi ve seçilmesinin, bu değişimin gerçekleşmesinin tarihi bir kırılma anı olduğunun bilincindeyiz.

Bu masanın gerçekten milletimizi bu geleceğe taşıyacak, bu heyecanı uyandıracak bir tablo ve ilerleyişle adayını belirlemesi ve bunun ortak ve tek bir aday şeklinde gerçekleşmesi kararlılığında olacağız.