İP'ten rest! ''CHP bunu isterse ittifakta olmayız''

15 Kasım 2021 Pazartesi 07:54 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 07:54

İP Genel Sekreteri Av. Uğur Poyraz, katıldığı bir televizyon programında partinin ittifaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'yle ittifaktan ziyade bir iş birliği içerisinde oldukları vurgusu yapan Poyraz, CHP'nin HDP ile ittifakına dahil olmadıklarını belirtti.

AK Parti ile MHP'nin kurduğu ittifak için 'etle tırnak gibi' ifadelerini kullanan Poyraz, CHP ile İP'in HDP'nin olduğu masada birleşemeyeceği vurgusunu yaptı.

"CHP İLE İP ARASINDAKİ ŞEY BİR İŞ BİRLİĞİ"

Tezkere üzerinden örnek veren Poyraz, "CHP ve İP arasındaki ilişki iş birliği. Bizim ittifak metnimiz seçimlerde hazırlıyor.

24 Haziran seçimlerinde CHP, İP, Demokrat Parti, ve Saadet Partisi dörtlü bir ittifak kuruldu. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirmiş olduğu seçim sisteminin ortaya çıkardığı bir zarurettir. Kendilerini Cumhur İttifakı olarak tanımladıkları için bizim CHP ile DP ile SP ile yapmış olduğumuz iş birliği Millet İttifakı olarak tanımlandı.

Biz iş birliği içindeyiz. İP, 2016, 2019, ve 2021'de tezkereye evet dedi. Bu tezkere metni aynı metin. Sadece süresi değişiyor. Bizim buradaki tutumumuzda bir sürpriz yok." ifadelerini kullandı.

"İP, HDP İLE İTTİFAK İÇERİSİNDE OLAMAZ"

HDP ile aynı masada olamayacakları üzerinde duran Poyraz, "İP ile HDP ittifak içinde olamaz. CHP, HDP ile ittifak kurmak isterse, İP böyle bir ittifakın içinde olmaz. Millet İttifakı'nın ve partimizin Genel Başkanı sayın Meral Akşener'nin HDP konusundaki tutumu bellidir." dedi.