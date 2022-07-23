Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin: Türkiye ile gerilimi tırmandırmak istemiyoruz

Hüseyin, yerel basında yer alan açıklamalarında, Türkiye ile durumu güvenlik ve siyasi alanlarda tırmandırmayı istemediklerini ve müzakere kapısını açmaktan yana olduklarını söyledi.



Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinin kapatılmayacağını, iki ülke arasında diplomatik yolların izlenmesi gerektiğini belirten Hüseyin, "Ancak Türkiye de Irak ile tutumunu gözden geçirmeli." diye konuştu.

Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde 20 Temmuz'da bir dere kenarına yapılan saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Olay üzerine ülkenin birkaç kentinde Türkiye karşıtı gösteriler düzenlenmişti.



Irak'taki Sünni koalisyonun lideri Hamis Hançer, terör örgütü PKK ve bazı yerel silahlı milislerin desteğiyle bu saldırının yapıldığını belirtmişti.

- TÜRKİYE SALDIRIYI KINADI

Saldırının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sivillerin hayatını kaybettiği saldırı kınanmıştı.

Türkiye'nin sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısında olduğu belirtilen açıklamada, "Terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada ayrıca Iraklı yetkililere, "terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında kalarak açıklamalar yapmama" çağrısında bulunulmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir kere daha vefat eden 9 kardeşimiz için Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara şifa diliyoruz, ihtiyaç olursa yaralıları Türkiye'ye getirebileceğimizi de söyledik. Tabii bu saldırıyla ilgili Türkiye'yi suçlayıcı, karalayıcı haberler de çıktı. Yaptığımız açıklamada da net bir şekilde de bunu yalanladık.

Türkiye'nin hiçbir zaman sivillere yönelik bir saldırı gerçekleştirmediğini tüm dünya bilir. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde biz terörle mücadelemizi sürdürüyoruz ve dün bu haberler gelir gelmez tabii ilgili kurumlarımızda da hemen istişareler yaptık, bilgi paylaşımları yaptık ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden aldığımız bilgiye göre, sivillere yönelik herhangi bir saldırı olmamıştır."





