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Politika

Irak ile mutabakat zaptı imzalandı! Bakan Fidan: İş birliğimiz üst seviyeye taşınacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadeleye dair mutabakat zaptı imzalandığını, bunun tarihi önemde olduğunu duyurdu.

15 Ağustos 2024 Perşembe 18:33 - Güncelleme:
Irak ile mutabakat zaptı imzalandı! Bakan Fidan: İş birliğimiz üst seviyeye taşınacak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

"Türkiye ve Irak arasında Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye dair Mutabakat Zaptı az önce iki ülkenin Savunma Bakanları tarafından imzalandı. Bu anlaşma tarihi önemi haizdir. Bu anlaşmada öngörülen Ortak Koordinasyon ve Eğitim Merkezleri marifetiyle, işbirliğimizi bir üst seviyeye taşıyacağımıza inanıyoruz.

Terörle mücadele konusunda Irak'la geliştirmekte olduğumuz anlayış birliğini sahada somut adımlarla ilerletmeyi arzu ediyoruz. Bu yöndeki temaslarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. "

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
  • Bakan Fidan
  • Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin

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