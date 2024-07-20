Irak ilk adımı attı! Türkiye'den ''Yanındayız'' desteği

Bağdat Yeşil Bölge'de bir otelde başlayan komisyon çalışmalarına Türkiye'den İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı Ahmet Metin Turanlı katıldı.



Turanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İnsanlığa hayırlı olmasını dilediğimiz bir toplantı için geldik. Irak Cumhuriyeti'nin temellerini atmaya çalıştığı ve uyuşturucuyla mücadele anlamında bir operasyonel iş birliği merkezinin ilk adımını atmaya çalıştığı konferansa geldik. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu anlamda desteği ve yanlarında (Irak'ın) olduğumuzu ifade etmek için buradayız." dedi.

Irak İçişleri Bakanı Abdulemir eş-Şammari'nin Müsteşarı Ziyad Taha Ali de, Irak'ta son dönemde uyuşturucu kullanımının yaygınlaştığını dile getirerek, bununla mücadele konusuna önem verdiklerini söyledi.

Uyuşturucuyla mücadele anlamında uluslararası konferansların yararlı olacağına işaret eden Ali, "Irak'ta uyuşturucuyla ilgilenenlerin tutuklanması konusunda ilerleme var. Uyuşturucu maddelerini yakalayıp onların imha edilmesi olayı da artınca uyuşturucuya talep azaldı. Irak'ta uyuşturucuyla mücadele için başka ülkelerin yardım ve işbirliğine ihtiyacımız sürecek." şeklinde konuştu.

İkinci Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Konferansı, "Dayanışma ve hedef birliğiyle uyuşturucuyu ortadan kaldırabiliriz" temasıyla Bağdat'ta 22 Temmuz tarihinde düzenlenecek.

