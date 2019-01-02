Irak Cumhurbaşkanı Salih Ankara'ya geliyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Irak Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Berham Salih yarın (3 Ocak) tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Salih'in Ankara'da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele almaları bekleniyor.

Görüşmeler sırasında, çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi imkanlarının da değerlendirileceği ifade edilen Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, "Ayrıca ziyaret çerçevesinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.