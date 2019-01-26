Irak’ın kuzeyinde PKK provokasyonu

Irak’ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait üst bölgesine PKK provokasyonu sonucu örgüt yandaşlarınca saldırı gerçekleştirildi. Mehmetçik kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı.. Türkiye’den kalkan uçaklar bölgede uçuşunun yapmasıyla örgüt yandaşları dağıldı. Olaylar sırasında bazı araçlarda hasar meydana geldi. Alçak provokasyonun ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Barzani, görüşmede, Irak’ın kuzeyindeki Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üst bölgesine PKK terör örgütü provokasyonu sonucu gerçekleşen saldırıyla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını ve konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını belirtti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Duhok’un Şeladize ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait üs bölgesine yapılan saldırının arkasında provokatörlerin olduğunu ve bunu yapanların cezalandırılacağını bildirdi. IKBY olay hakkında ilgili kurumlarla detaylı soruşturma yürütüleceğini bildirdi.