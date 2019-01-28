'Irak’taki olayın arkasında PKK var'
Bakan Çavuşoğlu, Irak’ın kuzeyinde yaşanan provokasyon girişimiyle ilgili olarak, “Yerel halkı kışkırtmaya başladılar. Bunun arkasında PKK’nın olduğunu biliyoruz” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “(Kuzey Irak’ta yaşanan üs saldırısı) Irak’ta yeni hükümetin kurulmasıyla beraber Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi dahil PKK’ya yönelik atılacak hamleler de var. Bunlardan rahatsız oluyorlar. Yerel halkı kışkırtmaya başladılar. Bunun arkasında PKK’nın olduğunu biliyoruz” dedi.
ARTIK KÖŞEYE SIKIŞTILAR
Hava Kuvvetlerinin başarılı operasyonlarından rahatsız olunmaya başlandığını belirten Çavuşoğlu, “İyice köşeye sıkıştılar. Irak’ta yeni hükümetin kurulmasıyla beraber Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi dahil PKK’ya yönelik atılacak hamleler de var. Bunlardan rahatsız oluyorlar. Yerel halkı kışkırtmaya başladılar. Bunun arkasında PKK’nın olduğunu biliyoruz. Dün akşam da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmemizde de gerekli tedbirleri aldıklarını zaten söylediler. Bir daha bu tür provokasyonlara prim vermemeleri gerektiğini söyledik. Ayrıca bu kışkırtmanın arkasında kimler var, kimler yaptı, kimler yönlendirdi, kapsamlı bir soruşturma başlatacaklarını söylediler” ifadesini kullandı.
YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ
Çavuşoğlu, “Gerekli tedbirleri bölgede aldıklarını söyleyerek bir daha böyle bir olaya izin vermeyeceklerini de ayrıca vurguladılar. İlgili bakanlarını başkonsolosluğumuza gönderdiler. Bir taraftan askerlerimiz, istihbaratımız, bizler süreci yakından takip ediyoruz” diye konuştu.
Barzani: PKK saldırıyor, bedelini biz ödüyoruz
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, bakanlar kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Barzani, terör örgütü PKK’nın Irak topraklarını kullanarak, komşulara saldırdığını ve bedelini kendileri ödediğini söyledi. Neçirvan Barzani, “Hiçbir şekilde topraklarımızın komşularımızın güvenliğinin tehdidi için kullanılmasını kabul etmiyoruz. Sınırlarımızı kullanarak komşularımıza yönelik güvenlik tehdidi oluşturulmasının bedelini halkımız ödüyor. PKK topraklarımızı kullanarak komşularımızı saldırıyor, bunun bedelini de halkımız ödüyor” dedi.
TEDBİRLER ALINDI
Öte yandan IKBY Başbakanı Barzani, görüşmede, Irak’ın kuzeyindeki Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üst bölgesine PKK terör örgütü provokasyonu sonucu gerçekleşen saldırıyla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını ve konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını belirtti.
Mehmetçik provokasyonu boşa çıkardı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ile sınır birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulunuyor. Bakan Akar, Üs bölgesine yönelik provokasyona ilişkin, “Mehmetçik’le mücadele edemeyeceklerini gördüklerinden masum halkı tahrik edip bir yere varmaya çalışıyorlar” dedi. Akar, “Mehmetçik bu provokasyonları boşa çıkardı, Mehmetçik ile halkın arasını bozmaya çalışanlar bir kez daha başarısızlığa uğradı” diye konuştu.
Türk askeriyle yerel halkın arasını bozmaya çalışıyorlar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bloomberg haber ajansına Kuzey Irak’ta yaşanan üs saldırısı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kuzey Irak’ın Duhok şehri yakınlarında bulunan bir askeri üsse yönelik terör saldırısı yaşandığını anımsatan Altun, saldırganların sivillerin arasına gizlenerek, Türk askeriyle yerel halkın arasını bozmaya çalıştığını söyledi. ‘Bugün yaşanan provokasyon sebebiyle herhangi bir kaybımız olmamakla birlikte birtakım ekipmanlar zarar görmüştür’ ifadelerini kullanan Altun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin üs çevresinde sivil kayıpları engellemek için gerekli önlemleri aldığını belirtti.
GEÇMİŞTE BENZER TAKTİKLER
Fahrettin Altun, değerlendirmelerine şöyle devam etti: “PKK’lı teröristlerin sosyal medya ve diğer mecralarda yaşanan saldırı hakkında dezenformasyon faaliyeti yürüttüğünü tespit ettik. Tüm basın mensuplarını örgütün bu faaliyetleri hakkında dikkatli olmaya davet ediyor, PKK’lı teröristlerin geçmişte benzer taktiklere başvurduğunu hatırlatıyoruz. Türkiye Duhok halkıyla yakın iş birliğini sürdürmeye kararlı. Bölgede sivil kayıpların engellenmesi için elinden gelen tüm gayreti gösteriyor.”
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