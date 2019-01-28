'Irak’taki olayın arkasında PKK var'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “(Kuzey Irak’ta yaşanan üs saldırısı) Irak’ta yeni hükümetin kurulmasıyla beraber Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi dahil PKK’ya yönelik atılacak hamleler de var. Bunlardan rahatsız oluyorlar. Yerel halkı kışkırtmaya başladılar. Bunun arkasında PKK’nın olduğunu biliyoruz” dedi.

ARTIK KÖŞEYE SIKIŞTILAR

Hava Kuvvetlerinin başarılı operasyonlarından rahatsız olunmaya başlandığını belirten Çavuşoğlu, “İyice köşeye sıkıştılar. Irak’ta yeni hükümetin kurulmasıyla beraber Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi dahil PKK’ya yönelik atılacak hamleler de var. Bunlardan rahatsız oluyorlar. Yerel halkı kışkırtmaya başladılar. Bunun arkasında PKK’nın olduğunu biliyoruz. Dün akşam da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmemizde de gerekli tedbirleri aldıklarını zaten söylediler. Bir daha bu tür provokasyonlara prim vermemeleri gerektiğini söyledik. Ayrıca bu kışkırtmanın arkasında kimler var, kimler yaptı, kimler yönlendirdi, kapsamlı bir soruşturma başlatacaklarını söylediler” ifadesini kullandı.

YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Çavuşoğlu, “Gerekli tedbirleri bölgede aldıklarını söyleyerek bir daha böyle bir olaya izin vermeyeceklerini de ayrıca vurguladılar. İlgili bakanlarını başkonsolosluğumuza gönderdiler. Bir taraftan askerlerimiz, istihbaratımız, bizler süreci yakından takip ediyoruz” diye konuştu.